PPD aplicará sanciones a Tatito Hernández por “negociar con el PNP”

El Presidente del Partido Popular Democrático (PPD) criticó este lunes la aprobación de una medida, “respaldada por 14 Representantes y negociada con Edwin Mundo y el PNP”, que contradice las determinaciones de la Junta de Gobierno del PPD.

“El PNP y Edwin Mundo no pueden dictar las determinaciones del Partido Popular”, enfatizó el líder del PPD en declaraciones escritas.

“Como Presidente del partido y de la conferencia legislativa del PPD no toleraré dicha acción”, agregó, manifestando su intención de aplicar sanciones correspondientes.

El pasado 13 de agosto, la Junta de Gobierno del PPD llevó a cabo una reunión extraordinaria para discutir asuntos relacionados con el Código Electoral y los nombramientos en la colectividad. Durante la reunión, expresaron claramente su posición mediante la Resolución 2023-JG-005.

“Por demasiado tiempo nuestra colectividad ha sido víctima de la indisciplina y del poco respeto de nuestro propio liderato a nuestras normas internas. Esos tiempos terminan hoy”, finalizó el Presidente del PPD.

El domingo, el comisionado electoral alterno del PPD, Gerardo Antonio Cruz Maldonado le reiteró al presidente de la Cámara de Representantes que no podía violentar la determinación de la Junta de Gobierno del PPD.

“La obligación de todos los funcionarios electos bajo el Partido Popular Democrático es cumplir con las disposiciones de nuestro reglamento y con las determinaciones de los organismos directivos, en este caso la Junta de Gobierno. No hacerlo es incumplir esa obligación y violentar el reglamento de la institución”, puntualizó el domingo.

“Los populares quieren ver un Partido unido, no quieren ver actuaciones que sólo abonan a la fragmentación y que debilitan la confianza de los electores. Es esa misma fragmentación la que nos debilita como institución y la que nuestro presidente combatirá. Por eso y conscientes de que esa fragmentación no abona nada positivo, ya el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el pasado viernes, precisó que ninguna iniciativa relacionada al Código Electoral que no cuente con el aval del presidente del PPD, tiene oportunidades en la Cámara Alta”, precisó.

Según establece la resolución aprobada por la Junta de Gobierno del PPD, cualquier negociación en materia electoral entre el PPD y los demás partidos políticos y legisladores independientes representados en la Asamblea Legislativa, estará encabezada por el presidente del Partido Popular Democrático, como presidente de la Conferencia Legislativa, el equipo electoral del partido y en acuerdo y diálogo con ambos presidentes legislativos. Además, ordena a que todo popular, acate, adopte y cumpla con las decisiones que se adopten en la Junta de Gobierno.