PPD dirige esfuerzos para combatir fraude electoral

El caucus de la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes aprobó este jueves, dos resoluciones para denunciar y rechazar los proyectos del Senado 1467 y 1314 respectivamente.

El primero dispone una consulta de estatus entre estadidad e independencia, y el 1314, también conocido como el Código Electoral, es una medida que alegan no tiene garantías para salvaguardar la democracia "por las grandes fallas que tiene este proyecto".

“Luego de que el domingo pasado el Consejo General del PPD en Humacao diseñara la ruta para para defender los derechos democráticos de los puertorriqueños y combatir el propuesto Código Electoral por este representar un intento más del PNP para perpetuarse en el poder, nuestra delegación dio un paso en la misma dirección con la aprobación de estas dos resoluciones”, expresó Rafael “Tatito” Hernández en conferencia de prensa.

El legislador explicó que “la primera resolución denuncia que la consulta propuesta por el PNP no es un plebiscito estadidad sí o no. Es en realidad una elección entre estadidad o independencia, ya que las alternativas de votar sí o no representan a cada una de esas propuestas políticas. Por tanto, los militantes del Partido Popular Democrático han sido particularmente excluidos al no contar con una alternativa en la que podamos sentirnos representados”.

Del mismo modo Hernández dijo que “la segunda resolución rechaza la pretendida aprobación del proyecto del Senado 1314 por esta significar la claudicación de los derechos democráticos de nuestra gente, ya que la medida no es inclusiva, no promueve el consenso entre las organizaciones políticas, destruye el balance en la Comisión Estatal de Elecciones y busca crear las bases para realizar un fraude electoral en contraposición a los valores democráticos de nuestro pueblo”.

En este sentido, la delegación del PPD en la Cámara acordó incluir en los esfuerzos a todas las organizaciones internas del partido y enviarle el modelo de las resoluciones aprobadas para que sean parte de este frente común que hemos conformado. “Le estaremos enviando las mismas a la Organización de Abogados Populares, los Servidores Públicos Populares, las Mujeres Populares, la Juventud Popular y los Populares LGBTT. También se enviará este modelo a los 78 comités municipales del PPD a través de la Isla, y los caucus de los legisladores municipales de mayoría y minoría de estos municipios”, indicó el portavoz Tatito Hernández.

“Estamos sentando las bases para las acciones futuras y no descartamos utilizar todos los foros existentes, tanto políticos, legales, cívicos, locales e internacionales para dar a conocer este atentando en contra de la democracia promovida por el PNP; contra la pureza y confianza de nuestros ciudadanos en su sistema electoral, así como el derecho a la autodeterminación de nuestra relación política con los Estados Unidos. Por eso, emplazamos a la legislatura del PNP a debatir ante todo el país las enmiendas a estas medidas”, concluyeron.

