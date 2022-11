PPD escogerá a su presidente el 7 de mayo de 2023

Durante la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático (PPD), unos 380 delegados escogieron el 7 de mayo de 2023 para elegir a un presidente o presidenta para esa colectividad.

“Yo como presidente acato esa votación y también recibo no solamente algunas críticas sino el deseo de que se revise lo propuesto por la Junta de Gobierno (del PPD). Así que designo al compañero Josean Santiago a un comité de diálogo para que armonice todas las peticiones de todos los sectores de la colectividad y nos lleve a aprobar lo que aprobamos hoy; un reglamento”, dijo el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Hoy no es día de candidaturas, hoy no es día de aprobar otra cosa que no sea la revisión del reglamento”, añadió.

Explicó que durante la Asamblea de Reglamento se propusieron dos enmiendas: que la fecha para escoger al presidente del PPD sea el 7 de mayo de 2023 y que se incluya a los miembros por acumulación como parte de la junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Ambas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad.

“Teniendo ya aprobado un reglamento, este partido para culminar su reorganización y estar listo para el próximo ciclo electoral”, comentó Dalmau Santiago.

Nuevamente, Dalmau Santiago se hizo disponible para ocupar esa posición. “Nunca he descartado servirle al pueblo popular que siempre me ha apoyado”, dijo.