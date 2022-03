PPD suspende a José Guillermo Rodríguez como presidente del colectivo en Mayagüez

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago suspendió el jueves a José Guillermo Rodríguez como presidente de la colectividad en Mayagüez.

“En la tarde de hoy, como presidente del Partido Popular Democrático estoy suspendiendo al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez como presidente del Comité Municipal de Mayagüez y estoy designando al secretario general del Partido Popular, Ramón Luis Cruz Burgos para que asuma el control del comité municipal y continúe con el proceso de reorganización”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

Lee aquí: Alcalde de Mayagüez apelará suspensión del PFEI

Asimismo, reconoció que el suspendido alcalde tiene derecho a apelar la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“Ese derecho le asiste. Que lo haga”, expresó y reiteró que en el Municipio de Mayagüez no hay vacantes.

El PFEI suspendió al alcalde, José Guillermo "Guillito" Rodríguez.

“Puedo contestarte, no hay vacantes para la alcaldía de Mayagüez. Es que no puedo entrar en algo que no ha sucedido. En la alcaldía de Mayagüez no hay vacantes, así que no puedo aplicar ningún procedimiento”, señaló el también presidente del Senado.

José Guillermo Rodríguez, expresó el jueves, que habrá de apelar la determinación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, (OFEI), de suspenderlo de manera sumaria de su posición, por considerar que la misma ha sido una totalmente injusta.

‘’La determinación de la OFEI, de suspenderme sumariamente de mis funciones como alcalde, la vamos a apelar de inmediato por considerarla una decisión injusta y tenemos el derecho de apelar la misma’’, sostuvo el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

"Está tratando de amarrarse a la silla".

En noviembre del 2021 el FEI, determinó asignar dos fiscales especiales independientes para investigar supuestas actuaciones en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la Corporación de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

Luego de concluida la investigación en el ámbito administrativo realizada por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), relacionada con las irregularidades administrativas y fiscales en el municipio de Mayagüez, el Panel sobre el FEI determinó este jueves suspender sumariamente al alcalde José Guillermo Rodríguez de sus funciones, con efectividad inmediata.

Según se informó, se presentaron cargos relacionados a una investigación sobre los 9.8 millones de dólares que asignó la Legislatura destinados al Centro de Trauma de Mayagüez.

En cambio, el alcalde y la gerente de Finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrades autorizaron el uso de esos fondos para inversiones fuera de la Isla.