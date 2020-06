Presencial o en línea | Continúan conversaciones sobre cómo serán clases en agosto, según gobernadora

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles que continúan las conversaciones entre el Departamento de Educación y los portavoces de las escuelas privadas para determinar si las clases en el mes de agosto se harán de forma virtual o presencial.

“Estamos trabajando, no solamente con el Departamento de Educación, sino también con la Asociación de Colegios Privados para ver cómo vamos a establecer los planes de trabajo de comienzo de curso escolar. Aquellos colegios que puedan estar preparados y con los protocolos de seguridad para los estudiantes en el comienzo del año escolar, esos serán anunciados oportunamente”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

El pasado 11 de junio, cuando anunció la entrada de la Orden Ejecutiva 2020-044, Vázquez Garced sostuvo que a partir del 16 de junio los colegios privados podían comenzar los preparativos para el próximo semestre.

Cuestionada en ese entonces sobre si será discreción de la escuela privada decidir si da clases presenciales o virtuales, la gobernadora contestó que “vamos a mantener el dialogo con los encargados de los colegios privados. Porque si ese colegio privado no está preparado y no tiene la infraestructura para permitir el distanciamiento social, evidentemente no podrá empezar. Todo depende de la infraestructura de cada colegio. Lo recomendable sería que utilizaran todo este tiempo para prepararse, para que puedan empezar en el mes de agosto de manera presencial. Eso lo vamos a discutir con ellos y ellos tomarán la determinación”.

