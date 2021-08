Presidenta de la Comisión de Educación del Senado recomienda que menores de 12 años continúen clases virtuales

La educadora Ada García Montes, presidenta de la Comisión de Educación del Senado, sugirió al gobernador Pedro Pierluisi que retrase el inicio de clases en el sistema público de enseñanza "hasta que haya un cuadro más claro de cómo el Departamento de Educación y Departamento de Salud están manejando los preparativos relacionados a la protección contra el COVID-19".

“Se evidenció en una vista pública que presidí, que ambos departamentos no tienen una comunicación efectiva y eso es preocupante. Por eso es que ante la realidad prevaleciente, como maestra, senadora y abogada, le sugiero al señor Gobernador que los estudiantes menores de 12 años se mantengan en sus hogares tomando las clases de manera remota, ya que sabemos que no pueden ser vacunados y están más vulnerables que los demás, y no hay necesidad de exponerlos. Recordemos que en cada escuela habrá adultos docentes y no docentes, alguno de ellos podría estar positivo a Covid-19 y generar un brote a nivel escolar”, señaló.

El regreso a clases estaba pautado para el lunes, pero quedó pospuesto para el miércoles por el paso de la tormenta Grace.

Lee también: Gobierno reanudará labores este lunes; sigue vigente congelación de precios

La senadora García Montes argumentó que en el caso de los estudiantes mayores de 12 años, deben estar debidamente vacunados y están en un nivel de madurez más avanzado y pueden ser más efectivos en la aplicación de las medidas de salubridad.

En comunicación escrita, García Montes alegó que el pasado jueves, personal del Departamento de Educación admitió que a días de reabrir las escuelas, desconocían cuáles cumplieron con los requisitos del Departamento de Salud para el retorno a clases presenciales.

La senadora aseguró que realizará otras vistas públicas, ante el aumento en casos positivos de Covid-19, dará seguimiento constante al Departamento de Educación. “Mi postura es que los niños no vacunados, no deben estar en clases presenciales expuestos al Covid-19 y a sus variantes. De hecho, el Departamento de Salud reconoce que las personas no vacunadas tienen un alto riesgo de perder la vida si se contagian, y ese es el caso de nuestros niños menores de 12 años, que aún no se pueden vacunar”.

Al menos seis niños en distintas escuelas privadas.

Con relación a la alternativa de las clases virtuales, la senadora señaló que “no hay necesidad de exponer los estudiantes cuando tienen computadoras, pueden tomar sus clases por ‘Teams’ y ya tienen experiencia en ello”.

“Ningún niño no vacunado debe ser expuesto por el gobierno. De hecho, para ir a un restaurante hay que estar vacunado”, finalizó.