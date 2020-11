Presidenta de la Federación de Maestros denuncia que muchos alumnos no pasarán de grado

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, opinó este jueves en entrevista radial que muchos alumnos del sistema público de enseñanza no tendrán progreso académico este año escolar, por lo que tendrán que repetir el grado.

“El Departamento de Educación le ha fallado a los estudiantes de nuestro país. Los maestros y maestras han hecho de tripas corazones. Pero a la misma vez nuestros estudiantes están viviendo una situación bien dificil en sus hogares”, dijo Martínez en entrevista en Pegaos en la Mañana en Radio Isla con Julio Rivera Saniel.

La Presidenta de la FMPR afirmó que muchos estudiantes no tienen recursos para poder educarse a distancia.

“Hay niños que son tímidos, que a lo mejor no se atreven hablar por la cámara. Hay niños que no sabemos. Hay 300,000 personas en este País que quedaron desempleadas. Hay madres que tienen que ir a trabajar, porque han abierto preciamente toda la economía y muchas de esas personas que están trabajando todos los dias son los padres de nuestros estudiantes. Dejan a los estudiantes con sus abuelos, con sus abuelas, con cuidadores que tal vez no son expertos en tecnología”, denunció Martínez.

“Nosotros llevamos diciéndole hace tiempo al secretario de Educación (Eligio Hernández Pérez) que los grupos se debían de haber dividido en cantidades pequeñas, no más de 12, no para cuando fuera presencial (la educación). Era de manera inmediata para trabajar una educación individualizada”, dijo la educadora.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.