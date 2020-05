Presidente de Comisión de Salud dice que PNP no tiene que ver con compra de pruebas de COVID-19

En el marco del fin de la investigación legislativa por la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19, el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales aseguró el jueves que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no tuvo nada que ver en la transacción, mientras se distanció de la divulgación de una conversación de WhatsApp vertida en una vista ejecutiva.

“Esto no tiene que ver con partido alguno. No podemos mezclar esto con el Partido (Nuevo Progresista), sino con personas que lamentablemente usaron esta emergencia para otros propósito. (El partido está exonerado) totalmente de esto. Ustedes no han visto en las vistas que haya habido una instrucción del partido. El partido es una institución. Son las personas que actúan de manera diferente y que se alejan de las normas y de las leyes y eso no se lo podemos achacar a partido alguno”, dijo Morales en entrevista radial (NotiUno).

Luego de 11 vistas públicas, la Comisión cameral de la Cámara Baja culminó el proceso investigativo sobre la transacción de compra de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 a $38 millones por medio de la empresa Apex Contractors. Esto, a pesar que no citaron a testificar a representantes de la empresa 313, que también estuvo involucrada.

“Ya hemos comenzado la redacción del informe y esperamos próximamente emitir el mismo. Creo que nos toma un poco más de una semana. Tenemos que repasar nuevamente todos los testimonios. Hubo testimonios que duraron 11.5 horas, hubo otros que duraron ocho horas. Nosotros queremos hacer un buen informe, que no se nos escape ningún detalle y que pueda recoger de manera eficiente todo lo que tuvimos antes nuestra consideración para que recoja todo lo que pasó”, sostuvo.

De otra parte, el legislador lamentó la divulgación de los detalles de la conversación de WhatsApp entre el dueño de Apex, Robert Rodríguez y el abogado de la empresa, Juan Maldonado sobre el manejo de la transacción.

“Es lamentable que esa información (se divulgara), a pesar que advertimos a cada una de las personas que estuvo en esa vista, miembros y no miembros de la comisión, que no se divulgara ningún asunto relacionado. Yo lo lamento. Por eso no hemos podido entrar en detalles de cómo fue que ocurrió esa vista, que se expresó en esa vista. Lo cierto es que en el informe, parte de esa evidencia que se discutió en la misma va a ser anejada en ese informe de la Comisión de Salud”, detalló el legislador.

"Estamos derramando millones de lágrimas a diario", dijo un hombre que perdió a su padre e hijo por el virus.

Sostuvo que esta situación conllevará tomar medidas de precaución al entregar documentos y evidencia a los integrantes de la comisión. Además, el legislador dijo que el aprendizaje con esta situación es que el gobierno tiene asegurar que los procesos de comprar cumpla con los requisitos y las normas independientemente que el país enfrente una situación de emergencia.

“Totalmente satisfecho. Hemos cumplido con nuestro deber ministerial de hacer esta investigación. Muchos, no sé por qué razón, no querían que esta investigación no se hiciera. Muchos justificaron que esta compra de Apex no había que investigarla porque todo se había hecho en orden. Al final del día ya el pueblo ha adjudicado conforme a lo que han visto que en efecto estas compras que se hicieron en el Departamento de Salud no cumplieron con el debido proceso”, dijo Morales.

“Aquí hay varias personas que tienen responsabilidad absoluta con esta orden de compra y eso se va a constatar en el informe que habrá de rendir la Comisión de Salud. Mucha gente ha tratado de decir que nosotros queríamos buscar un culpable o señalar a alguien en Fortaleza y ese no fue nunca el objetivo de la investigación. El objetivo fue buscar la verdad de cómo ocurrieron los hechos”, agregó cuando se le preguntó si la pesquisa busca involucrar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.