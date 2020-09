Presidente de la Cámara dice que Osvaldo Soto no parece tener los votos

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, dijo el martes que el designado contralor de Puerto Rico, Osvaldo Soto García, no tendría los votos suficientes para ser confirmado por ese cuerpo.

Según Méndez Núñez relató en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día (Telemundo), cuando se reciba la convocatoria a la sesión extraordinaria se conocerá los votos que tiene Soto García ser confirmado.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió el nombramiento de Soto García, como Contralor de Puerto Rico y dijo que no es por “política”.

“Le tengo que aclarar que esto no es un nombramiento que en nada tiene que ver con la política. Yo le dije al pueblo puertorriqueño que yo no soy una política tradicional. Y como no soy política tradicional tampoco tomo esas decisiones. Yo lo hice evaluando los méritos, lo que establece la ley de cuáles son los requisitos (para nombrar) a un Contralor de Puerto Rico, la experiencia, la trayectoria en el servicio público que tiene el señor Osvaldo Soto García, así que, como todos nosotros los que estamos en una agencia de gobierno, tenemos que tener un equipo de trabajo, así que él, al igual que todos los demás que nos encontramos aquí, tenemos un equipo de trabajo extraordinario de personas que conocen su trabajo y que como un trabajo en equipo, vamos a tomar las decisiones”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“En la Oficina del Contralor hubo otros contralores que hicieron igual excelente trabajo y no eran CPA’s”, añadió.

Cuestionada sobre el por qué no evaluó a una persona con experiencia, Vázquez Garced contestó “en la evaluación de los funcionarios yo soy muy cuidadosa. Y no quiere decir que no se hayan tomado en consideración, cuando hablamos de los auditores, hablamos de personas que son el complemento de cada agencia. Y en el caso de Osvaldo Soto, todos los auditores que están allí son el complemento para que esa oficina le haga un servicio ágil, eficiente y de transparencia al pueblo puertorriqueño”.

Vázquez Garced aseguró que consultó el nombramiento a los presidentes legislativos quienes evaluarán este nombramiento en la convocada sesión extraordinaria.

“Yo creo que, sorpresa es porque yo como gobernadora analizo las determinaciones que tomo y yo se los notifiqué, tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara, es un nombramiento que va, tanto a Cámara como a Senado, y yo no creo que Osvaldo Soto tenga ningún inconveniente tanto en Cámara como en Senado”, dijo Vázquez Garced.

Asimismo, la gobernadora respondió un cuestionamiento que giró en torno a la consideración de Francisco Parés Alicea, actual secretario de Hacienda para ese puesto.

“Debo decirle, el secretario de Hacienda tiene todo mi respeto y es excelente y extraordinario funcionario. Así que yo prefiero que el secretario se quede en el Departamento de Hacienda y el señor Osvaldo Soto, designado para el Contralor”, señaló.

Asimismo, rechazó el argumento de que está “atornillando” a Soto García al puesto que duraría 10 años.

“Yo no utilizaría el adjetivo de atornillar porque yo no lo veo de esa manera, es un funcionario probo”, acotó.

Durante la presentación del nombramiento, Vázquez Garced agradeció a Soto García su disponibilidad al cargo por lo que fue nombrado.