Presidente de la CEE: “Yo puedo entender la ansiedad”

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer dijo el martes que espera porque le preparen un programa de barra para saber por dónde van los trabajos de cara a las elecciones generales.

“Ese plan de trabajo, se supone que esta persona que dejó el juez Dávila estaba casi finalizado. De ahí es que salen unas fechas con unas cosas que tienen que ocurrir. Yo le pedí que trasladara eso a un programa de barras. Una vez uno tiene, porque se tiene que familiarizar con la secuencia de eventos, es un paso crítico de lo que recibimos. Yo no le puedo decir ahora mismo cuál es el paso crítico”, dijo Rosado Colomer en conferencia de prensa.

“Se habla mucho de la papeleta, la papeleta es importante, pero también tenemos que hablar de los reglamentos. Tenemos que hablar del simulacro que hay que hacer para verificar si tenemos señales. Yo puedo entender la ansiedad”, añadió.

El juez Rosado Colomer mencionó que el expresidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, dejó a una persona encargada con la transición, a la cual le pidió que convirtiera los documentos en un programa de barras.

“Yo tengo muchos documentos que me están trayendo los comisionados y muchos asuntos que ellos entienden que son los particulares. El licenciado Torres es la persona que tiene encargado la identificación del esquemático de barras. Nosotros tenemos pautada una reunión con Finanzas para saber dónde están los pagos que nos han identificado que tenemos. En cuanto a la información que hemos recibido del licenciado Torres, es que no hay todavía un paso crítico que nos atrase. Eso no quiere decir que no lo identifiquemos mañana”, dijo Rosado Colomer acompañado de la jueza Jessica Padilla, quien juramentó como presidenta alterna de la CEE.

Cuestionados sobre el por qué se ofrecieron para que se les considerara a presidir la CEE, Rosado Colomer contestó “porque era necesario”.

“La respuesta es ¿por qué no hacerlo? Por qué no hacerlo si tenemos las capacidades para hacerlo, la voluntad para así hacerlo y por sobre todo a que el proceso electoral vuelva a recuperar la seguridad y la garantía que tenía”, dijo la juez Padilla.

Explicaron que se reunirán con el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), como parte de su agenda de este martes.

