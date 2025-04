Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos entrega información al FBI

El Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, confirmó este viernes que acudió el jueves a una citación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para entregar información.

En un vídeo se ve al doctor vestido de negro caminando hacia el Tribunal federal de Hato Rey con una carpeta en la mano.

"Me llamaron y entregamos una serie de información que nos solicitaron. Específicamente la llamada vino de parte de los funcionarios y yo pues obviamente, me llamaron. Voy para allá", dijo Díaz a la periodista Milly Méndez en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Sin embargo, no especificó qué documentación le solicitaron. Aclaró que no fue él quien decidió acudir a los federales.

"Para dejarlo bien claro, no fui yo el que llamé, porque yo fui hace dos años atrás a llevar una información pero en esta ocasión me llamaron, y pues lo que me pidieron se los entregué", añadió.

Tampoco quiso confirmar si la información está relacionada al secretario de Salud, Víctor Ramos.