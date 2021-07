Presidente del PPD propone otra consulta con el ELA en la papeleta

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago anunció este domingo la radicación de un proyecto de ley para encaminar otro proceso de consulta al pueblo, que en esta ocasión incluya el estatus actual.

"Hoy les anuncio que, en las próximas semanas, estaremos encaminando una acción legislativa sin precedentes, que perseguirá el inicio de un proceso formal de diálogo entre el pueblo de Puerto Rico, el Congreso y la Casa Blanca a través de comités de negociación representativo de las tres alternativas de estatus reconocidas – la integración, la independencia y la asociación política – con igual participación e igualdad de recursos”, dijo Dalmau Santiago durante su mensaje en la actividad de conmemoración de la Constitución de Puerto Rico.

Las expresiones surgieron este domingo en la celebración la constitución del Estado Libre Asociado en Aguadilla.

Dalmau Santiago adelantó que la medida no necesitará el aval de los partidos Nuevo Progresista e Independentista Puertorriqueño.

“Los miembros de los comités de negociación serán seleccionados, inicialmente, por los partidos políticos representativos de cada sector ideológico, pero haciendo la salvedad que, si algún partido político declina integrarse al esfuerzo, el mecanismo proveerá para que otros grupos y ciudadanos reconocidos como defensores de determinada fórmula, puedan asumir la representación de esa ideología”.

“El propósito de este esfuerzo, es que el mismo culmine con una votación de los electores hábiles sobre sus preferencias de estatus. No obstante, esa iniciativa descansará sobre un procedimiento informado y bajo un mecanismo certero que deje fuera el discurso demagógico y las ofertas irreales que solo confunden al electorado”, añadió.

La propuesta fue rechazada de plano por el liderato del Partido Nuevo Progresista.

“El liderato del PPD sigue aferrado a un estatus territorial que le falla al futuro de nuestro pueblo, que limita sus aspiraciones y que promueve la desigualdad. Siguen mintiéndole a nuestra gente de que existe un supuesto estatus mejor bajo la bandera americana que no han podido conseguir en 69 años y que una y otra vez el Congreso, el Ejecutivo federal y el Tribunal de Estados Unidos le han dicho que no existe. Quieren mantener el engaño para perpetuar la colonia. Es hora de que entiendan que nuestro pueblo ya no acepta la desigualdad pues quiere la igualdad que solo nos da la Estadidad”, dijo el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

Por su parte, el secretario general del PNP, Carmelo Ríos Santiago expresó que “nosotros en el PNP no vamos a avalar eso, por el contrario, no nos prestaremos para el juego político interno dentro del PPD”.