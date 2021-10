Presidente del Senado hace llamado al gobernador para resolver los nombramientos pendientes

El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau hizo un llamado este jueves al gobernador Pedro Pierluisi para resolver el problema de nombramientos que no han culminado ya en la segunda sesión ordinaria.

“Dicho de forma más sencilla, si el poder nominador quiere dejar a una persona allí una vez expirada el término, porque no confía o no ha logrado establecer comunicación para que el consejo y consentimiento del determinado nominado se dé no lo puede dejar indefinido en el cargo. Eso resuelve el caso. Va a estar ahí como la cláusula de continuidad en lo que nombran a su sucesor, pero no es ilimitado ese poder porque trastocaría el balance de esos poderes y se burlaría dejando a una persona indefinidamente”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Los siguientes nombramientos se encuentran ocupados por personas cuyos términos han expirado o han vencido en virtud de la cláusula de continuidad: el contralor de Puerto Rico. El Panel del Fiscal independiente (PFEI) tiene a dos miembros que ya expiró su término y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la presidenta alterna de la CEE. Los términos de esos dos terminaron el 30 de junio de este año”, añadió.

Expuso que “el cargo de secretario o secretaria del Departamento de Educación está ocupado por un nombramiento interino. En otras palabras, el gobernador tiene la responsabilidad ineludible de atender estas cinco instancias con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

“Este Senado está listo para prestar ese consejo al gobernador sobre estos cargos de vital importancia para la sociedad puertorriqueña. Para que quede claro, el gobernador no puede aludir esta responsabilidad ni desvirtuar el estado de derecho y las disposiciones constitucionales de separación de poderes con expresiones de que no es necesario actuar”, dijo Dalmau Santiago.

Mencionó que al presente, el gobernador ha sometido 83 nombramientos de los que quedan 36 por atender. Señaló que hay 24 nombramientos aprobados, 2 nombramientos retirados, 2 nombramientos que renunciaron y 9 nominados que no han entregado documentos.

Mencionó que la segunda sesión ordinaria culminará el próximo 16 de noviembre de 2021.

“El gobernador dijo que no iba a nombrar a los presidentes y vicepresidentes de la CEE porque no era necesario. El consejo al gobernador es que estos nombramientos vencen el 16 de noviembre. Puede nominarlos o no puede nominarlos, esa es su prerrogativa según lo resuelto por el Tribunal Supremo”, dijo.

“Los que están ocupando esas plazas están hasta el 16 de noviembre”, añadió.