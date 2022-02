Agentes, adscritos a la División de Agresiones de Carolina, investigaron una agresión simple, y alteración a la paz, que se reportó a las 9:20 de la noche del viernes, 4 de febrero, en la Ruta 66, en dirección de Rio Grande hacia Carolina, en jurisdicción de Canóvanas.

Según la Policía, alegó el querellante, Rafael Rivera Ramos, quien se identificó como el chofer del senador Javier Aponte Dalmau, que éste último lo sujetó con sus manos en el área del cuello, y le manifestó palabras soeces y que tenía ganas de agredirlo.

De acuerdo al perjudicado, durante el incidente, el presunto agresor, Aponte Dalmau, se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El agente José López Pagán, adscrito a la División de Agresiones, junto al sargento Gabriel López, se encuentran investigando este caso.

Una vez se complete la investigación, el caso será citado al Tribunal para continuar con el debido proceso de Ley.

Reacciona el senador:

"Durante la noche del viernes, mientras regresaba a mi residencia tras haber culminado mis labores sostuve una discusión estrictamente verbal con mi chofer, Rafael Rivera. Esta discusión se debió a diferencias que ya habíamos mantenido sobre mi inconformidad con su desempeño en los pasados meses. En la discusión, le manifesté a mi empleado que prescindiría de sus servicios de manera inmediata, a lo que este reaccionó de manera virulenta y destemplada causándome total asombro.

En la tarde de hoy advengo en conocimiento, a través de la prensa, sobre una alegada querella de agresión radicada por el Sr. Rivera en mi contra. Me sorprende, en primera instancia, porque las alegaciones que se hacen constar en la prensa están muy lejos de la realidad y porque entendía que la situación había culminado sin mayores consecuencias, más allá de una diferencia que puede haber entre patrono y empleado.

Al momento, no he sido notificado formalmente sobre esta querella y dado que se presume que hay una investigación en curso, no emitiré comentarios adicionales para no afectar la misma".