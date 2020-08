Políticos reaccionan a determinación del Supremo sobre las primarias

Tras horas de espera por la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, los políticos reaccionaron a la determinación que valida los votos ejercidos, prohibe la divulgación de resultados y permite la reapertura de colegios en los que no se inició o completo el proceso electoral.

A continuación, las expresiones:

Wanda Vázquez Garced (PNP)

Gobernadora reacciona a la determinación del Tribunal Supremo y no considera enmendar el codigo electoral ante lo sucedido en el proceso de primarias. @TelenoticiasPR pic.twitter.com/DchfWXdijI — Marjorie Ramírez (@marjramirez) August 13, 2020

Los detalles en Telenoticias 10:00 p.m.

Charlie Delgado Altieri (PPD)

"La decisión del Tribunal Supremo de hacer valer los votos emitidos y ordenar que la primaria se retome el próximo domingo, es el remedio más justo, dentro de las circunstancias y nos satisface ya que se atendieron nuestros reclamos.

Con esta decisión, tenemos una fecha cierta y podemos ponerle punto final a esta primaria. A los electores, mi llamado a salir a votar masivamente para enviar un mandato claro y contundente, para que un nuevo liderato en el PPD asuma la dirección y pueda ganar las elecciones", escribió en su cuenta de Twitter.

Jenniffer González Colón (PNP)

"La determinación del Tribunal Supremo valida los reclamos que hemos realizado para que se respete el voto de los puertorriqueños que ya fueron debidamente emitidos el domingo pasado".

La determinación del Tribunal Supremo valida los reclamos que hemos realizado para que se respete el voto de los puertorriqueños que ya fueron debidamente emitidos el domingo pasado. pic.twitter.com/WKpX7Qp7wW — Jenniffer González (@Jenniffer2012) August 12, 2020

Aníbal José Torres (PPD)

"Me siento satisfecho con la determinación del Tribunal Supremo el cual validó, de forma unánime, las decisiones tomadas por este servidor como Presidente del Partido Popular Democrático y por nuestro comisionado electoral Lind Merle Feliciano, el pasado domingo 9 de agosto. La base para dichas decisiones tuvieron como fin principal garantizar la legitimidad del proceso electoral, proteger el voto, al igual que demostrar la más alta sensibilidad hacia aquellos funcionarios de colegio y electores que participaban en el proceso. Esta determinación, histórica, sin duda, pretende devolver al país la tranquilidad que merece.

A los electores populares que ejercieron su voto, tengan la certeza de que el mismo está custodiado y protegido para garantizar su adjudicación. Tenemos en nuestras manos el poder de defender nuestro sistema democrático a través del voto, ahora más que nunca, para sacar de una vez y por todas a la administración más insensible, incompetente e incapaz en la historia de nuestro país", concluye la cita.

Las siguientes son expresiones autorizadas del presidente del Partido Popular Democrático, @anibaljosepr, sobre la determinación del Tribunal de Supremo con relación a las Primarias. pic.twitter.com/f8KyIdgMum — Partido Popular Democrático (@ppdpr) August 13, 2020

Pedro Pierluisi Urrutia (PNP)

"Celebro que el Tribunal Supremo haya validado la voluntad del pueblo expresada el pasado domingo y que provea para que todos los puertorriqueños que no pudieron hacerlo se puedan expresar este próximo domingo.

Asimismo, ordena proteger el resultado parcial para asegurar que se cuente el voto como fue emitido, lo cual es lo más importante.

Ahora, lo que resta es enviar un mensaje contundente este domingo al terminar este proceso primarista y dejar atrás esta controversia para que Puerto Rico siga adelante. ¡Estamos listos y nada nos detendrá!", escribió en su cuenta de Twitter.

Eduardo Bhatia (PPD)

Mi reacción a la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el proceso primarista. pic.twitter.com/P5K9u4n18J — Eduardo Bhatia🇵🇷 (@eduardobhatia) August 12, 2020

Thomas Rivera Schatz (PNP)

"Hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la decisión que tomaron las Juntas de Primarias del PNP y el PPD. En esencia coincidió el más alto foro judicial que la manera mas adecuada para atender la grave crisis de las primarias, fue la que se recomendó originalmente por dichas Juntas.

Esta determinación no quita el mal sabor que provocó las deficiencias de la CEE para llevar los materiales, especialmente las papeletas, a TODOS los colegios de votación. Confío que la CEE esté alerta y comprometida a no cometer el mismo error. Ahora corresponde a los equipos electorales de ambos partidos convocar nuevamente a sus funcionarios de colegio y observadores para recibir a los electores que no pudieron votar.

Todas las contiendas son importantes. La primaria a la gobernación, a las alcaldías y las legislativas merecen un proceso de votación correcto.

Sin recriminaciones y mucho menos politiquería es deber de todos poner manos a la obra y concluir el proceso de votación.

¡El próximo domingo TODOS A VOTAR!"

Miguel Romero (PNP)

El Tribunal Supremo hoy dio certeza a nuestra democracia, reafirmando la validez de los votos de miles de sanjuaneros que acudimos a las urnas el pasado domingo. Nuestros votos serán contados y reafirmarán la voluntad del pueblo sanjuanero que ya reconocemos. — Miguel Romero (@Miguel_Romero_) August 13, 2020

Pendiente a Telemundopr.com para la actualización de esta nota.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.