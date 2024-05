Primarias 2024: lo que debes saber antes de ir a votar

Las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), se llevarán a cabo este domingo, 2 de junio de 2024.

Los colegios de votación abren a las 9am y cierran a las 5pm. Si aún no sabes dónde te toca votar, puedes revisar la lista aquí.

¿Se te perdió la tarjeta electoral?

Tendrás que acudir a la Junta de Inscripción Permanente (JIP) para que le expidan una Tarjeta de Identificación Electoral. También puedes presentar al momento de votar: tarjeta de identificación expedida conforme al Real ID Act of 2005, el U.S. Passport, el U.S. Global Entry, las Tarjetas de Identificación de las U.S. Armed Forces y de la Marina Mercante de Estados Unidos de América, la licencia de conducir expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP).

Aquí el directorio de las JIP, que operan de 8am a 4:15pm.

Si quieres revisar tu estatus como elector, presiona aquí.

¿Quién te representa?

La organización sin fines de lucro "Espacios Abiertos", creó una herramienta para que los electores puedan encontrar a los candidatos que los representan.

A continuación, algunas de las contiendas primaristas:

Candidatura a la gobernación PNP

Jenniffer González

Pedro pierluisi

Candidatura a la gobernación PPD

Juan Zaragoza

Jesús Manuel Ortiz

Candidatura a comisionado residente PNP

William Villafañe

Elmer Román

Senado por acumulación PNP (Entran 6)

Ángel Toledo López

Ángel Ortiz Valladares

Carlos Rodríguez Mateo

Gregorio Matías

Keren Riquelme

Leyda Cruz

Marcos González Barreto

Marlene Maldonado

Roxanna Ivette Soto Aguilu

Thomas Rivera Schatz

Senado por acumulación PPD (Entran 4)

Ada Álvarez Conde

Carlos Díaz Sánchez

Eder Enrique Ortiz

Javier Aponte Dalmau

José Santiago Rivera

José Luis Dalmau

Luis Javier Hérnandez

Representante por acumulación PNP (Entran 6)

David Figueroa Betancourt

Gabriel Rodríguez Aguiló

Jorge Manuel Báez Pagán

José Aponte

José "Pichy" Torres Zamora

José "Che" Pérez Cordero

María de Lourdes Ramos Rivera

Roberto Lefranc Fortuño

Tatiana Pérez Ramírez

Representante por acumulación PPD (Entran 4)

Gabriel López Arrieta

Héctor Ferrer Santiago

Jorge Alberto Quiles

Juan Luis Camacho

Ramón Torres Cruz

Swanny Enit Vargas Laureano

Candidatura alcaldía Dorado PPD

Carlos López

Rafael “Tatito” Hernández

Candidatura alcaldía Ponce PNP

Pablo Colón

Marcos Marcucci

Jorge Colón

Candidatura alcaldía Mayagüez PNP

Francis Laracuente Ramos

Jacqueline Martínez Irizarry

Tania Lugo

Evelyn Vázquez

Candidatura alcaldía Mayagüez PPD

René Marrero

Jocelyn Rodríguez Negrón

Jorge Luis Ramos Ruiz

Candidatura alcaldía Hatillo PPD

Jose F. Ruiz Morales

Nur Mireille Vales Torres

Brunilda Soto López

Jorge Luis Ruiz Hernández

Carlos E. Román Román

Candidatura alcaldía Juncos PPD

Alfredo “Papo” Alejandro

Lynnette Feliciano Sánchez

Candidatura alcaldía Juncos PNP