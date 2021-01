Proceso de vacunación a maestros iniciaría en dos semanas

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró en la mañana del lunes que el proceso de vacunación a los maestros iniciaría en dos semanas.

“En la Fase 1 de todo este proceso de vacunación, yo he dado instrucciones para que se incluyan a los maestros y al personal no docente que laboran en las escuelas, precisamente, para asegurarme que no hay impacto en la salud significativo cuando esa reapertura se dé.”, dijo el gobernador en entrevista con NotiUno 630.

Te podría interesar: Pierluisi extendería el horario escolar por tres horas

El primer mandatario añadió que la reapertura de los planteles escolares debe ser de forma “parcial y gradual porque esto no es cuestión de abrir las compuertas de un día a otro.”

Presentó sus planes para los primeros 100 días de Gobierno.

Mientras, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, indicó que la Fase 1B de vacunación contra el COVID-19 - que incluye policías, alcaldes, legisladores, gobernador, entre otros - comenzaría el 15 de enero.

Por su parte el designado secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo en entrevista radial con WKAQ 580 que en la medida en que puedan administrar las vacunas al personal escolar, el regreso a clases presenciales se vuelve real si la "meta es una puntual".

Además, asegura que retomar las clases presenciales tanto en escuelas públicas como privadas es una de las prioridades del nuevo gobierno.

“Nosotros podemos quizás abrir la escuela para aquellos padres que deseen enviar a sus hijos. Si los contagios están en “x” cantidad esos días pues a lo mejor 50% un día y 50% otro día con las debidas protecciones con los maestros ya vacunados.”, planteó.

Adelantó que dentro de dos o tres meses “debemos estar pensando en ver de qué forma nosotros debemos abrir las escuelas.”

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.