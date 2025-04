Procuradora de las Mujeres es diagnosticada con cáncer de seno

La Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero, confirmó este martes que enfrenta un diagnóstico de cáncer de seno.

"Hoy comparto una parte vulnerable de mi historia, porque sé que no estoy sola. Fui diagnosticada con cáncer del seno. Y aunque el miedo toca la puerta, la fuerza de todas las mujeres que luchan y vencen me sostiene”, dijo Piñero en declaraciones escritas.

La funcionaria reveló a Telenoticias que ignoró por dos meses una masita en su seno derecho, hasta que una amiga la convenció a hacerse los debidos exámenes.

Actualmente recibe las quimioterapias.

“No me detengo porque ver a mi hija me da más fuerza. Esta nueva batalla me reafirma el compromiso con cada mujer que enfrenta lo impensable”, añadió la procuradora.

Marjorie Ramírez presentará la entrevista esta tarde en Telenoticias.