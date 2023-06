Proyecto Dignidad pide a Ética Gubernamental que investigue al secretario de Justicia

Tras las recientes controversias suscitadas por las expresiones del secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanuelli Hernández, Proyecto Dignidad ha decidido someter una investigación ante la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

“Las expresiones del secretario de Justicia, al usar el lenguaje ‘el movimiento al que usted pertenece’ durante la audiencia pública, celebrada el pasado 25 de mayo de 2023, constituyen expresiones públicas de naturaleza político partidistas, las cuales el secretario Emanuelli Hernández está impedido de llevar a cabo”, explicó el presidente del partido Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez Muñiz.

Vázquez Muñiz añadió que Emanuelli Hernández llevó "a cabo una acción que pone en duda la imparcialidad e integridad del secretario."

"El papel del secretario de Justicia en la representación legal de funcionarios públicos y su capacidad para iniciar investigaciones y procesos criminales le obligan a mantener una postura de completa imparcialidad frente a las ideas políticas y religiosas de los ciudadanos, además de respetar su libertad de asociación", agregó.

“No podemos abrir las puertas nuevamente a actuaciones que puedan hacernos volver al tiempo de la ley de mordaza, el carpeteo y el encausamiento criminal en contra de ciudadanos y funcionarios electos por el simple hecho de su afiliación o creencias políticas y religiosas”, advirtió Vázquez Muñiz.

REACCIONA EL SECRETARIO DE JUSTICIA

"Aclaré mis expresiones personales sobre el tema del aborto tras la vista celebrada el mes pasado y dejé establecido que no estaban dirigidas a Proyecto Dignidad ni a particularizar a partido, grupo o sector alguno, sino a ilustrar el alcance de la legislación propuesta y garantizar la mayor amplitud de derechos. Por lo que para mí es un asunto atendido y continúo enfocado en la labor que me ocupa al mando del Departamento de Justicia.

Como secretario de Justicia, respeto el derecho constitucional a la libertad de expresión, así como asociación y culto. Jamás censuraría a quienes no coinciden con mis opiniones. Siempre he desempeñado mis funciones con integridad, objetividad y ética, y así lo continuaré haciendo. Por lo cual no tengo ningún inconveniente con cualquier curso de acción."