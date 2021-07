Psiquiatra del estado determinará si imputado de asesinar a Andrea Ruiz es procesable

Un psiquiatra del estado determinará si Miguel Ángel Ocasio Santiago -imputado por el asesinato de Andrea Ruiz Costas- es procesable judicialmente. El examen del perito fue autorizado por el juez Edwin Flores Sellés del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, que evaluó los expedientes médicos que obran en el caso. La Fiscalía no se opuso a la evaluación.

“Las alegaciones de la defensa que se presentaron en la moción están cubiertas en el expediente médico.”, señaló la fiscal Maite Caballero.

“Esto no es una cuestión que uno está planteando de ayer para hoy, es que hay evidencia médica que lo sostiene”, sostuvo por su parte el abogado defensor, Luis Pérez Bonilla.

Lee más aquí sobre el caso de Andrea Ruiz Costas.

El secretario de la agencia habla en De frente con Jay.

No obstante, el asunto se complica ya que de dicho expediente surge que el presunto asesino tuvo una caso de violencia de género hace ocho años, en el cual fue declarado no procesable por siete meses y que no aparece en su expediente penal.

El abogado de Ocasio Santiago informó que el pasado lunes intentó ver en prisión a su cliente, quien, según sostuvo, sufre de alucinaciones y no puede asistirlo en su defensa.

Solicita al tribunal que lo declare no procesable.

Ocasio Santiago será evaluado el próximo miércoles y el informe del perito será analizado en una vista de procesabilidad el 19 de julio. Si el psiquiatra del estado determina que el hombre es procesable, la vista preliminar en su contra iniciaría ese mismo, sin embargo, la defensa lo objetó.

La Fiscal Maite Cabaellero, manifestó que prefiere acelerar el proceso para que el juicio pueda comenzar antes de seis meses desde la detención de Ocasio Santiago.

“Si no, la persona saldría de la cárcel. No es que se acaba el caso, es que sale de la cárcel.”, señaló.

Además, solicitó al juez que ordene a trasladar al imputado al Tribunal de Caguas para la vista del 19 de julio.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.