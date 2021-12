Puerto Rico lleva 7 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

La karateca Janessa Fonseca ganó medalla de oro y clasificó para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, durante su participación en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Fonseca derrotó a la brasileña Anna Laura Prezzoti, 2-0.

“Sigo viviendo la ilusión de ayer. Fue un año difícil. Me quedé a nada de Tokio 2020. Estoy agradecida del 2021. En el 2022 iré combate a combate”, indicó Fonseca a la salida del pódium.

De otra parte, Destiny Vergara obtuvo medalla de plata. Vergara perdió contra la brasileña, Bárbara Hellen Rodríguez, 4-0.

“Estoy muy orgullosa por el logro. Fue un combate donde mejoré mucho. Ahora es entrenar más y para las demás competencias. Esta medalla se la dediqué a mi familia”, expresó Vergara.

Puerto Rico tiene ahora siete medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

¡Vamos a la final! Grande el 3x3 masculino

El equipo de 3x3 de baloncesto masculino se creció ante su rival, las adversidades y las injusticias.

Los integrantes en la cancha Adrián Ocasio, Leandro Allende, Luis Daniel Cuascut y desde las gradas, Luis Rivera, sacaron una gran victoria, 21-19, sobre los quisqueyanos Edel De La Cruz, Hamlet Ruiz, Juan De los Santos y Juan Rosario. La puntuación fue dividida entre el mayor anotador Adrián Ocasio con 16 y la chavería de Leandro Allende (3) y Luis Cuascut (2).

“Gracias a Dios aseguramos la medalla. Esa era la primera meta. Ya es cuestión de luchar por la de oro, porque es lo que queremos llevar a Puerto Rico. Desde el principio estábamos en desventaja con solo tres jugadores. Pero, todo tiene un propósito y si tenemos que hacerlo de esta forma así lo vamos a hacer. Todo sea por Puerto Rico”, dijo el mejor anotador del partido de la semifinal.

Su ruta finalista incluyó una victoria en la etapa de cuartos de final en la mañana contra el equipo de Uruguay, 18-16.

En recuperación Luis Rivera

Desde las gradas se veía un tirador de sabiduría y entusiasmo por sus compañeros de franela nacional. Luis Rivera salió el viernes con una lesión en su hombro derecho, tras recibir una falta antideportiva de un integrante del equipo de Colombia que no fue cantada por los árbitros.

“De verdad que no poder estar ahí es un dolor bien grande, porque estuve mucho tiempo compartiendo con ellos en las prácticas. Fue un proceso bien largo. Algo bien bonito. Esto es algo que me pasó y no estaba en mi control. Allá arriba motivé a la fanaticada y me metí en la cancha. Lo seguiré apoyando hasta el final. ¡Vamos por ese oro!”, expresó Rivera junto a sus compañeros luego de la celebración por el pase a la final.

El joven perderá su final del torneo “shoot out” cuando clasificó en la segunda posición. Este no puede ser reemplazable.