Puerto Rico será anfitrión de famoso conteo regresivo de año nuevo

El gobernador Pedro Pierluisi anunció el jueves que Puerto Rico se inaugurará este año como el primer anfitrión de habla hispana en participar del famoso conteo regresivo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, en el marco del 50 aniversario del especial Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve con Ryan Seacrest 2022.

El evento tendrá lugar en las afueras del Centro de Convenciones de Puerto Rico y dentro del recién inaugurado Distrito T-Mobile en San Juan. Se espera que participen del evento entre 4,000 y 5,000 personas. El gobernador hizo el anuncio junto a la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Mariela Vallines y el principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean.

“Estamos muy entusiasmados por ser anfitriones del Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve en nuestra Isla y por contar con este evento de alto calibre para proyectar la grandeza de Puerto Rico y nuestra gente. Esta celebración no sólo permite a los puertorriqueños disfrutar de este gran evento histórico, sino que también deja saber a diversas comunidades alrededor del mundo que nuestra Isla está lista para recibir turismo y fomentar el desarrollo económico. Tenemos mucho que dar como destino y New Year’s Rockin’ Eve testificará todo lo que Puerto Rico tiene para ofrecer”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.

El presentador Ryan Seacrest liderará las festividades de Año Nuevo en Times Square. El evento incluirá sobre cinco horas y media de presentaciones —que se transmitirán hasta las 2:00 a.m. EST/ 3:00 a. am. AST— y brindará a la audiencia una perspectiva de las celebraciones de Año Nuevo de todo el mundo.

Las personas tendrán acceso a los terrenos fuera del Centro de Convenciones de Puerto Rico y dentro del Distrito T-Mobile para disfrutar de la celebración de Año Nuevo más grande de la Isla, con música y baile, presentaciones en vivo y una cuenta regresiva de medianoche. El Departamento de Salud estará colaborando con el evento para garantizar que se sigan todos los protocolos establecidos para salvaguardar la salud y seguridad de todos.