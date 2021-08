Puertos demandará a compañía Luis Ayala Colón y a ILA Local 1740

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel A. Pizá Batiz, informó que radicará este lunes en el Tribunal de San Juan, una demanda en contra de la compañía de estiba Luis Ayala Colón Sucesores (LAC) y la unión ILA Local 1740 por daños y perjuicios.

Según Pizá Batiz, la acción legal está motivada por los cargos dejados de devengar debido al conflicto obrero patronal que mantiene paralizado los contenedores que están supuesto a llegar a la Isla.

Tranque ha llevado a la unión a establecer un paro hace más de una semana.

“En el muelle de LAC de Puerto Nuevo entra cerca del 23% del total de la carga en Puerto Rico, pero cerca del 80% de la carga internacional. Debido a los barcos internacionales que no pudieron atracar en la bahía de San Juan por el conflicto obrero patronal entre la ILA y la compañía de estiba Luis Ayala Colón, Puertos hasta el momento no ha podido recibir cerca de $400,000.00 en cargos, y dicha cifra continuará en aumento en la medida que esta disputa no se resuelva”, destacó Pizá Batiz.

“Motivamos a las partes a dialogar este conflicto obrero patronal. A pesar de que el foro para dirimir controversias es el ‘National Labor Relations Board’, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha mediado de manera diligente y sin descanso. Es el interés de la Autoridad de los Puertos en que las partes encuentren una solución y que la cadena de distribución en Puerto Rico no se afecte. En vista de que, a pesar de los esfuerzos del gobierno como mediador, las partes no han logrado un acuerdo, en comunicación con el gobernador Pedro R. Pierluisi, entendimos que esta es una de las acciones necesarias que debemos tomar, ante las pérdidas de ingresos que ha tenido la Autoridad”, concluyó Pizá Batiz.

El titular de Puertos detalló que la APPR le cobra a cada barco de carga que atraca en la Zona Portuaria de Puerto Nuevo por cargo de atraque, a base de una fórmula matemática en función del peso del navío (“Dockage Fee”); cargo por muelle (“Wharfage fee”); un “Surcharge” o sobretasa; otro cargo por escaneo de furgones por seguridad nacional; y cuotas portuarias o “Harbor Dues”. Todos estos cargos están regulados por el Reglamento 8879 de la APPR, enfatizó el director ejecutivo de la APPR.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.