Puma Energy Rally Team avanza en el Dakar

El Puma Energy Rally Team avanza en pleno desierte de Arabia Saudita, con la mira puesta en la culminación del próximo domingo del Dakar 2023 en la ciudad de Damman, a orillas del Golfo Pérsico.

Los tres pilotos del Puma Energy Rally Team, el argentino Juan Manuel Silva, la paraguaya Andrea Lafarja, y el guatemalteco Francisco Arredondo, transitan la tan esperada “Etapa Maratón”. Con suma precaución, los tres integrantes del team llegaron al corazón del “Empty Quarter”, el desierto más inhóspito del planeta, para llegar a un campamento muy sencillo, donde no están los equipos, para mañana continuar con regreso al vivac de Shaybah, al sur de Arabia Saudita.

La “Etapa Maratón” consta de una jornada, en la que los pilotos, tras disputar la etapa especial, se dirigen a un campamento en el que no hay asistencia, por lo que los pilotos deben solucionar los inconvenientes mecánicos que surjan. Asimismo todos los pilotos comparten un vivac más diminuto, exclusivo para ellos.

El chaqueño Juan Manuel “Pato” Silva se mantiene expectante en su categoría con el Side by Side, ya que ocupa el 16° en la tabla general de su categoría: “Estuve muy tranquilo. A sabiendas que no hay asistencia, no es momento de arriesgar en la Etapa Moratón, por lo que fuimos por lo seguro. Y acá estamos, a dormir en el desierto y luego en la siguiente etapa rumbo a Shaybah”.

En tanto, Andrea Lafarja sigue a paso firme en el Dakar, tras 11 etapas cumplidas: “Se nos complican las etapas sobre las dunas. Un terreno muy exigente y que requiere de una especialización en el tránsito de estas características. Pero venimos muy bien, avanzando y viviendo esta Etapa Maratón, que es algo distinto a todo”.

Asimismo, Paco Arredondo está muy contento, ahora ocupando el puesto 60° en la clasificación general: “Esta vez se mezclaron dunas con plató de arena, los famosos shots, en los que se alternan distintas situaciones, que a veces exigen al cuerpo, pero también hay zonas de descanso. Pero cuidé la moto, la tengo entera para continuar desde el ‘Empty Quarter’ ya de regreso a Shaybah”.

El viernes la caravana Dakar continuará su marcha. Otra vez estarán en el campamento de Shaybah, donde el “Empty Quarter” será escenografía de la 12ª etapa, con un recorrido de 375 kilómetros, de los cuales 195 serán de prueba especial. El Puma Energy Rally Team, desafiando los límites que impone el Dakar, la carrera más dura del planeta, con la mejor energía.