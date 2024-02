¡Qué frío! Registran temperaturas bajas para toda la isla

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó entrada la mañana de este sábado que debido a vientos persistentes del norte y cielo despejado, las temperaturas mínimas en las elevaciones más altas de Puerto Rico cayeron a los altos 50 grados Fahrenheit.

La agencia meteorológica indicó que es posible que se registraran temperaturas aún más bajas.

Por otro lado, las condiciones marinas y costeras continuarán peligrosas durante todo el día y durarán hasta la próxima semana debido a los fuertes oleajes del norte. Por tanto, se exhorta a evitar visitar las playas.

