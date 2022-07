Radican cargos contra mujer que habría abandonado a pitpull herido

Cargos criminales por abandono de animal y maltrato negligente menos grave de la Ley 154 “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” fueron radicados el martes contra Jannytza Matos González, de 39 años, residente de Arecibo, informó la Policía.

Según la Uniformada, la fecha del 2 de julio, en Arecibo, la imputada supuestamente no proveyó asistencia veterinaria a un can de la raza pitbull, con múltiples heridas, dejándolo abandonado. El can fue rescatado por la fundación de Rabitos Kontento y se encuentra estable.

El caso fue presentado ante el juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto y le señaló una fianza de 750 dólares la cual prestó hasta la vista preliminar, pautada para el 19 de julio de 2022.

Lla agente Debra Mena González, adscrita al Precinto 107 de Arecibo, en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldan, de la fiscalía del mencionado municipio investigaron el caso.