Radican medida para erradicar la contaminación acústica en La Parguera

Vecinos, turistas, universitarios y grupos de voluntarios denunciaron la contaminación de ruido que existe en La Parguera que, a su juicio, atenta contra la reserva natural y afecta el turismo de la zona, por lo que el representante, Joel Franqui Aquiles radicó una medida por petición del colectivo.

“La medida busca resolver la problemática de la contaminación de ruido en los cayos, áreas de baño de playa y Playita Rosada. Los ruidos desproporcionados han afectado la calidad de vida de los residentes y el disfrute de los espacios naturales por parte de los visitantes”, indica la pieza legislativa que fue presentada el pasado 4 de junio y referida a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales.

Según señala el Proyecto de la Cámara 2538, La Parguera ha sido designada como “reserva natural” por ser, entre otras cosas, un área importante de recursos costeros, sujeta a serios conflictos de uso presentes o potenciales, que deben preservarse en lo que sustancialmente es su condición actual, o donde sea practicable, restaurarlas a su condición natural previa.

Su exposición de motivos recopila los datos de dos estudios serios realizados recientemente. Uno de ellos se presentó en el 2019 por el Programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y el otro en el 2018 por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Por un lado, el estudio del Sea Grant analizó la opinión pública recogida mediante una encuesta que debate si el sonido es considerado o no un problema. De los encuestados responder que, en efecto, representa un problema, debían especificar cómo ha impactado la vida cotidiana de los residentes y/o la recreación de los turistas, entre otros aspectos. De un total de 314 personas participaron del estudio científico, el 87 por ciento manifestó que los altos volúmenes de sonidos han alcanzado niveles intolerables, lo que afecta el desarrollo socioeconómico de La Parguera.

Indicaron que el PNAS cita un estudio científico de relevancia sobre el impacto de la contaminación de ruido sobre la vida y la conservación de las aves, así como la evaluación del impacto de los sonidos producidos por el ser humano sobre éstas. Según este estudio la contaminación acústica reduce el hábitat de los animales e influye directamente en su estado físico y, en última instancia en su número.

De aprobarse el proyecto cameral, se impondrían multas a aquellos infractores de sus disposiciones, se regularía la jurisdicción de los tribunales y se proveería una fórmula de distribución de los fondos que se generen por concepto de infracciones entre el DRNA, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Municipio de Lajas. Este último tendría a su cargo la confección de un mapa de la zona de los cayos y Playita Rosada para demarcar lo que se denominaría como “zona de tranquilidad”.

