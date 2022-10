Radican proyecto que busca reducir un 60% la deuda de la AEE

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza, informó este lunes que radicó un proyecto el pasado viernes que busca reducir un 60% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“El mío (proyecto) es bastante sencillo. La Autoridad de Energía Eléctrica después de la emisión de deuda tiene que quedar solvente, tiene que quedar como quedaría un individuo en una corporación en quiebra, más activos que deuda. Eso obliga a que el recorte que le tienen que dar a la deuda, debe ser significativo", explicó el senador en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Zaragoza catalogó como "tóxico" y "regresivo" la propuesta de la Junta de Control Fiscal (JFC) de cobrar un cargo de $23 mensuales en la factura de la luz por 50 años como parte del proceso de reestructuración de la deuda.

Amplio el rechazo de los ciudadanos.

"No me cuadra esto a marronazos diciendo cuánto tengo que subir la luz para pagar la deuda. Primer paso, tienen que cortar la deuda para que Energía Eléctrica quede cómoda, quede sostenible, y entonces después determinas si hay que subir la luz, que posiblemente no hay que subirla", agregó.

Por su parte, el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi y los legisladores que se manifiesten en contra de la propuesta del nuevo aumento en la factura.

“El gobernador debe manifestarse contundentemente en contra de esto y a través de AAFAF deben presentar una moción en corte para que en la mediación no se considere ni los $26 ni los $23” dijo Torres.

Este añadió que de los $440 millones que los consumidores aportan anualmente, se tome el dinero y para no tener que realizar un esfuerzo de titulación.

“El momento de expresarse es ahora”, sostuvo el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

DECLARACIONES DE PIERLUISI

"La Autoridad de Energía Eléctrica está en un proceso de quiebra y de impago de su deuda desde el 2014. Actualmente, nos encontramos negociando la reestructuración de la deuda en un proceso ante el tribunal y busca conseguir un acuerdo que ponga fin a la quiebra de la AEE con un pago razonable y sostenible. En el pasado, los acreedores de la corporación pública plantearon acuerdos onerosos para el pago de la deuda. El gobierno de Puerto Rico rechazó dichas propuestas, por lo que el proceso ahora ha continuado en la etapa de litigio. AAFAF continúa representando al Gobierno ante el Tribunal Federal. Confiamos que este nos dará la razón atendiendo nuestros reclamos para garantizar una reestructuración asequible y justa con los intereses del pueblo de Puerto Rico".