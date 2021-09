Radican siete querellas contra el Municipio de Cataño

La Contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, informó esta mañana que su oficina recibió siete querellas contra el municipio de Cataño. Sin embargo, no abundó con detalles.

“Yo pensé que era más [querellas]. Pero sí. Tenemos que buscar evidencia. Hay tantas cosas que ver, que tal ves no las vemos todas. Esas querellas se analizaron, y se determinó que las enviaríamos a la auditoría. No había nada grandísimo que pudiéramos decir “pues vamos a asignar un investigador para eso””, dijo Valdivieso en entrevista radial con Radio Isla 1320 AM.

Incautaron dos computadoras.

Sobre la investigación que realizan sobre el municipio, insistió en que se trata de unos desembolsos que se realizaron.

Personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico realizó el pasado viernes una intervención en el municipio para incautar dos computadoras. Otras agencias participan en el operativo.

Es parte de una investigación para determinar si se debe hacer un referido a otras entidades.

Valdivieso aclaró que no se trata de una computadora de la oficina del alcalde, Félix "El Cano" Delgado. Añadió que la investigación tampoco rodea la compra de la guagua, Cadillac Escalade del 2021, que pagaba $4,500 mensuales.

“Son unos desembolsos sobre unas contrataciones que hay en el municipio. En el momento que podamos decir algo, lo diremos.”, indicó Valdivieso a Radio Isla.

“Cuando se determina que tenemos que incautar el equipo es porque entendemos que hay información que necesitamos y no se ha provisto.”, añadió.

