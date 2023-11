Radicarán cargos contra guardiana municipal por dispararle a conductor

El Departamento de Justicia radicará cargos este jueves contra Marisol Soto, una guardiana municipal de Loíza que fue arrestada junto a su hijo de 18 años por presuntamente realizar varios disparos contra un conductor en la Ruta 66, de Carolina hacia San Juan.

De la pesquisa se desprende que una discusión de carro a carro habría sido el detonante. El conductor resultó con una laseración leve.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según el perjudicado, los hechos ocurrieron luego de no haberle cedido el paso en la carretera.

La mujer transitaba junto a sus hijos. El perjudicado narró el violento incidente.

"Ella venía con prisa y estaba tratando de pasarme en las curvas. Yo no la dejo pasar. Tan pronto tiene la oportunidad de meterse por el lado derecho me hace el disparo. Yo viajaba solo, y lo que hice fue que la seguí a ella para que se detuviera. Ella se detuvo en un momento en el paseo después del peaje. Ahí me bajo del carro y le digo que se detenga. Ella se vuelve a montar y cuando llegamos frente al área de Marshalls ahí entonces ella se detiene y se da cuenta que cometió un error", alegó.

"Yo tengo arma de fuego, pero si hubiera sido igual de loco que ella, yo le hubiera hecho disparos a ella, porque tengo un golpe en la batata. Yo pensé que el disparo me había dado en la batata. Tenía motivo suficiente para dispararle a ella. No lo hice porque no seé quien iba dentro del carro", añadió.

"Si hubiera sido igual de loco que ella, yo le hubiera hecho disparos", dijo.

En declaraciones escritas, el comisionado de la Policía Municipal de Loíza, Carlos Ribot, informó que la mujer realiza labores de retén y vigilancia en actividades del municipio, pero no forma parte de ese cuerpo policíaco.

“Con relación al arresto de Marisol Soto, aclaramos que su función en el Municipio de Loíza es de Guardián Municipal, no de Policía Municipal. Ella realiza labores de retén y vigilancia en actividades municipales en Loíza, asistiendo a policías municipales. El incidente ocurrido en Carolina está bajo investigación por parte de la Policía de Puerto Rico, concretamente la División de Tránsito. Tan pronto haya información adicional, se hará pública”, sostuvo Ribot.

Por su parte, la alcaldesa Julia Nazario indicó que espera por mayor información para actuar conforme al reglamento.

“Lamentamos mucho lo ocurrido y confiamos plenamente en nuestro sistema de justicia”, dijo.