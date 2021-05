Radicarán cargos contra imputado de acosar a mujeres y hacerse pasar por Policía

Las autoridades radicará cargos este jueves contra Joseph Pagán Olivo, quien está imputado de hacerse pasar por un agente de la Policía para acosar a mujeres mientras conducen.

Según adelantó la Policía, Pagán Olivo sería acusado de impostura, alteración a la paz y violación a la Ley de Tránsito.

La División de Vehículos Hurtados del Área de Arecibo intervino este viernes con el hombre que alegadamente se hace pasar por un agente de la Policía para acosar a mujeres mientras conducen.

Niega que se haga pasar por Policía para detener a las jóvenes.

Según explicó el pasado 14 de mayo el Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, la intervención de Pagán Olivo por parte de los agentes se produjo por violaciones a la Ley 22 de tránsito y la Ley 8 de propiedad vehicular y luego de varias querellas presentadas en las que se alegan la comisión de delitos.

Como parte de la pesquisa, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja entrevistó testigos.

De los récords de la Policía surge que el hombre fue fichado previamente por hurto de vehículos y brindar información falsa.

"Puso en peligro mi vida", contó.

En contexto

La Policía recibió dos querellas en el área de Vega Baja y Arecibo de jóvenes que alegan ser acosadas por un hombre que se hace pasar por un agente y pide a conductores que se detengan.

Una de las presuntas víctimas narró a Telenoticias el momento que vivió el pasado miércoles cuando fue perseguida por el sujeto tras haber sido interceptada en la carretera #2 con la intercepción #668 en Vega Alta.

“Él tenía el cristal (de su auto) abajo y me dijo que me parara cuando se me sigue acercando, tratándome de sacar de la carretera“, dijo la joven.

El Comisionado de la Policía, Antonio López, hizo un llamado este jueves a radicar querellas de incidentes relacionados al hombre.

Ciudadanos han publicado fotos y videos en las redes sociales, tanto en Arecibo, Vega Baja y Bayamón.

