Radicarían cargos contra mujer involucrada en accidente de hermano de Arcángel

El Departamento de Justicia radicaría cargos este viernes contra una mujer involucrada en el accidente de tránsito en el Puente Teodoro Moscoso que provocó la muerte de Justin Santos Rosa, hermano del cantante Arcángel, el pasado 21 de noviembre.

El martes, la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, la fiscal Jessika Correa González, confirmó que la investigación se encuentra “en una fase adelantada”.

No obstante, indicó que resulta fundamental contar con el testimonio de los amigos del joven que estuvieron presentes en la escena la noche de los hechos.

Están en proceso de entrevistas.

“Contamos con piezas de evidencia esenciales y hemos entrevistado a potenciales testigos. Sin embargo, los acompañantes de la víctima, quienes presenciaron los hechos, no comparecieron a la citación de la Fiscalía de San Juan. Les hacemos un llamado a cooperar con las autoridades, que es un deber ciudadano, para completar la investigación y hacerle justicia a Justin y a su familia”, manifestó Correa González.

La jefa de los fiscales explicó que “probar un caso más allá de duda razonable en un tribunal requiere mucho más de lo que la gente piensa. El Ministerio Público tiene el deber de cumplir con todas las Reglas de Procedimiento Criminal y de Evidencia para autenticar la prueba y asegurar que sea admisible. Además, una vez se inicia el proceso, comienzan a decursar los términos de juicio rápido establecidos en nuestro sistema de derecho”.

La fiscal Correa González puntualizó que “los casos se radican cuando están listos y existe la evidencia suficiente para pasar el rigor que exige el tribunal. Son los fiscales quienes único pueden realizar esa determinación, responsablemente, fundamentándose en la prueba y el derecho, sin distinción de personas; no por presiones públicas o a base del análisis de terceros que no conocen los detalles de las investigaciones. Cada caso es distinto, por lo que no se puede generalizar o igualar un caso a otro."

“Nuestra solidaridad con la familia y amigos de Justin. Sabemos que están atravesando un momento de dolor. Estamos trabajando arduamente para probar la verdad”, concluyó.

Telenoticias supo que la mujer fue citada para el viernes a la 1pm, para la posible radicación de cargos.