Rafa Campos cumplirá su sueño de representar a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos

¡Se le dio a Rafa! Por fin hará su sueño de representar a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos. El golfista de 33 años iniciará su recorrido este jueves a las 10:47 a.m. de Japón/ 9:47 p.m. del miércoles en Puerto Rico en el Club de Campo Kasumigaseki en Tokio 2020.

“¡Por fin se nos dio! Gracias a Dios que se me dio aquí en Tokio, Japón. Estoy sumamente bien. El viaje fue sumamente cómodo. Pensé que iba a ser un poquito más complicado. Llegamos muy bien. Estamos muy listos para comenzar el torneo mañana. Estoy súper… súper motivado. Súper contento de poder representar a Puerto Rico en este nivel y poner a Puerto Rico en lo más alto posible en estos cuatro días. Darnos esa oportunidad de tener una medalla al final del cuarto día”, dijo Campos en su trayecto a la Villa Olímpica, luego de un día de entrenamiento.

Aunque la pandemia atrasó los Juegos Olímpicos, todos continúan positivos y con gran sentido de lucha.

Campos estará en su primera salida con el alemán Max Kieffer de 31 años y el chino Ashun Wu de 36 años.

“En este ambiente me siento sumamente cómodo. De todos los jugadores que estamos aquí he jugado como con 50, semanas tras semanas. Es bien normal con los jugadores que estoy jugando. He jugado con Max antes. Pero… con el de China no he jugado todavía. Es algo que no estoy enfocado en ellos. Nosotros necesitamos poner unas metas y unos números para llegar”, sostuvo Campos.

Un campo agradable a pesar del calor

Campos fue a estudiar al Club de Campo Kasumigaseki. Vio la vegetación, los espacios de sombras y tomó la temperatura del escenario competitivo.

“El campo de golf relacionado a los campos de Puerto Rico es bastante diferente. Tiene un poquito de todo. Hoyos cortos, hoyos bastantes largos. Lo más diferente es la grama. La bola reacciona un poco diferente. Las bolas brincan más, por lo que saldrán un poco más fuertes de lo acostumbrado. El campo es hermoso y tiene muchos árboles. Un campo que está en excelentes condiciones”, explicó el primer golfista olímpico para Puerto Rico.

“He jugado en este estilo de campo. Si se juega bien con la bola, voy a tener muchas oportunidades para hacer puntuaciones bajitas. Cuando se falle, es cuando se tiene que empezar a protegerse”, añadió.

Sobre el clima, Campos espera que exista mucho sol en las horas de la mañana. Entrada la tarde podrá tener un clima nublado. De lo que está seguro es en la alta humedad que se siente en Tokio. Por tanto, está consciente de que deberá mantenerse hidratado para rendir y no sufrir un golpe de calor.

Apoyado por sus amigos en el campo

Erick Juan será su Caddy y Wilfredo Morales su delegado. Juan conoce la importancia que tiene representar a Puerto Rico por haber estado activo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Es por ello por lo que fue la mejor selección para estudiar el campo en el que el olímpico golfista arribaba a tierra nipona. Mientras, Morales ha estado desde el inicio de la carrera de Campos, y en la carrera de la golfista María Fernando “Marife” Torres, que tocará suelo nipón el sábado.

“La realidad de tener a Wilfredo y tener a Erick, dos personas que desde que yo comencé a jugar golf están a mi lado. Me han apoyado siempre. Es sumamente grande (tenerlos a mi lado). Estamos en una semana bien importante y muchos de nosotros, los atletas, nos metemos mucha presión siendo las Olimpiadas. Tener a Wilfredo y a Erick Juan aquí me ponen una sonrisa todo el día, me ayudan a desenfocar un poco la parte del golf. ¡Es sumamente necesario para poder jugar bien!”, dijo Campos sobre sus “amigos”.

“Es la primera Olimpiada y espero muchas más después representando a Puerto Rico. Se busca la medalla de oro”, concluyó el deportista.

Un poco de historia

“Rafa”, mejor conocido por todos los golfistas del país, fue el primer atleta del golf puertorriqueño en ser anunciado por la Federación Internacional de Golf para jugar en Tokio 2020 el 21 de junio de 2021. Su boleto olímpico lo alcanzó a través de la clasificación mundial en el puesto 55 de un total de 60 atletas.

"Daremos el máximo y representaremos a Puerto Rico de la mejor manera posible", expresó.

