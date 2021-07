Rafa Campos debuta con una tarjeta de 73 golpes en Tokyo 2020

El primer varón en jugar golf olímpico por Puerto Rico, Rafa Campos, debutó con una tarjeta de 73 golpes (dos sobre par) en el Kasumigaseki Country Club este jueves en Tokio, Japón.

Las condiciones climatológicas fueron variables con una mañana soleada y calurosa, y en la tarde se complicaron con lluvia paralizando por hora y media la competencia. Elementos que tenía claro Campos previo al torneo, por haber hecho su estudio del campo y juego previo a su estreno en los Juegos Olímpicos.

Aunque la pandemia atrasó los Juegos Olímpicos, todos continúan positivos y con gran sentido de lucha.

Campos inició su recorrido por el campo nipón junto al alemán Max Kieffer (-1) y el chino Ashun Wu (+1).

La segunda ronda iniciará este viernes 8:52 a.m. hora de Japón/7:52 de la noche del jueves en Puerto Rico desde el hoyo 1. La competencia olímpica tiene de particular que no habrá un corte después de las primeras dos rondas. Contará la suma de todos los puntos de las cuatro rondas que definirán la final.

Campos junto a la fémina María Fernanda “Marife” Torres, quien hace su debut el 4 de agosto, ingresan a Puerto Rico en la historia olímpica como los primeros competidores en unos Juegos Olímpicos.

