Rafa Quintero culmina su participación en Tokyo 2020

El clavadista Rafael “Rafa” Quintero no conisguió llegar a la final de los 10 metros plataforma de los XXXIII Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El boricua quedó en la posición #14 y los primeros 12 pasaban a la final. Rafa Quintero culminó con una puntuación final de 377.55 en la semifinal celebrada en el Tokyo Aquatics Center.

En la disciplina se definirán las medallas con los 12 mejores competidores a las 3:00 de la tarde (2:00 a.m. del sábado de Puerto Rico)

“En cuanto a energía me sentí brutal. Tenía toda la fuerza que necesitaba. Me sentía bien energético, que eso es bien importante. Un poquito bien energético. Aunque sean las segundas Olimpiadas los nervios como quiera se sienten ahí, realmente en ese primer clavado”, indicó Quintero en la zona mixta con los medios de comunicación.

El clavadista de 27 años está muy consistente de lo que debe mejorar en la semifinal. Entre su análisis está su entrada en los clavados, ya que tuvo dos notas bajas en el primer (48.00) y quinto salto (47.85).

“Mañana voy a estar bien enfocado en las entradas. Los fallos que hice hoy son fallos que realmente no estaba haciendo durante toda esta semana. Pero… Como me siento súper bien y estoy, quien sabe, un poquito de ansiedad, un poquito de nervios, estoy teniendo salidas mejores que nunca. Por eso es por lo que en las entradas tengo que estar tanteando un poco para ver dónde es que tengo que poner los brazos. Eso lo trabajamos mañana antes de la semifinal”, reflexionó el clavadista finalista de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Definitivamente en el primer clavado estaba nervioso y salí brutal. En la entrada estoy viendo más o menos cuando estoy en el agua, ya era muy tarde. Es muy alto y usualmente tengo mi rutina en la cabeza. En ese momento en el que iba a hacer lo que usualmente hago estaba muy arriba. Estaba más arriba de lo que estoy usualmente. Moví los brazos un poquito hacia abajo y eso fue lo que causó que me pasara del clavado”, continúo explicando donde encontró su fallo en ese comienzo de competencia.

Quintero se supo reponer en lo salto del dos al cuatro, obteniendo las siguientes puntuaciones: (2) 56.95, (3) 80.60, (4) 88.55. Fue en la quinta ronda de seis que volvió a bajar la puntuación con un 47.85. A lo que este entendió que “salí súper bien parado. La rotación fue un poco más lenta, porque es un clavado que usualmente me sale bien fácil y trato de no pasarme y es así como lo atoro un poco. Ese fue el problema. Me sentí muy atorado. Cuando lo patee pues siento que tengo que arquear un poco más para llegar. Pues, ahí lo pasé”.

Reconociendo de manera detallada los puntos a mejorar, también pudo sentir su mejoría en el grado de dificultad de su rutina. Este finalizó con un sexto clavado de 85.00 para la sumatoria de 396.90.

“Cuando clasifiquemos a la final, esperando que así sea, voy a añadir un clavado de dificultad más alto. En el quinto clavado, ese mismo que hice, lo voy a hacer con las piernas estiradas para pelearnos por las medallas. Por ahora, el grado de dificultad lo dejo como está para estar un poco más seguro en cuanto a las entradas”, expresó con una sonrisa el clavadista.

Además de los cambios técnicos que ha realizado Quintero con su entrenador Mark Ruiz, prevalece el de su físico. El doble olímpico trabajó la pérdida de peso para poder ganar agilidad y fuerza en sus saltos.

Los mejores tres clavadistas clasificados a la semifinal fueron los chinos Jian Yang (546.90) y Yuan Cao (529.30) y el ruso Aleksandr Bondar (513.85). El medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el británico Thomas Daley, está en la cuarta posición con 453.70.

