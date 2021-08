Rafa Quintero será el abanderado en la clausura de los Juegos Olímpicos

El clavadista Rafael “Rafa” Quintero será el abanderado de la Delegación de Puerto Rico para la ceremonia de clausura a celebrarse este domingo en el Estadio Olímpico.

“Súper orgulloso de cargar la monoestrellada. Cargar nuestra bandera en unas Olimpiadas, también. No importa la apertura o clausura. No importa. Cargar esa bandera de verdad es un orgullo brutal”, expresó Quintero en declaraciones escritas.

El atleta no adelantó a la final del evento de 10 metros plataforma.

El clavadista está listo para debutar en Tokyo 2020.

“Para empezar estoy un poquito triste. Me hubiera encantado pasar a la final. Esa era la meta primordial. Desafortunadamente no se dio. Pero… por un lado estoy contento como quiera. No se trata solamente de ganar y coger medallas, sino de traer emociones, inspiración, motivación a mucha gente que me estuvo viendo. Estaba hablando ahora con mi entrenador (Mark Ruiz) y me dijo que ‘este es el orgullo más grande para él, de haberme entrenado y estar en estas Olimpiadas’. En ese momento reaccioné y dije ‘de eso es lo que se trata’. Claro todos queremos ganar y coger medallas y esa debería ser una de las metas cada vez que uno compite, porque cada vez que uno compite es para ganar”, sostuvo.

“Me llevo muchas cosas. Entre clavados y clavados la parte mental se me hacía difícil, lo estaba trabajando, quedarme en el momento. Tratar de no pensar en lo que no pasó, qué es lo que voy hacer. El clavado para mí, cada cual su percepción, es un deporte de incertidumbre. Uno duda mucho, lo puedes hacer bien o lo vas a hacer mal. Es bien fácil visualizar el clavado haciéndolo mal. Es bien fácil decir lo que puedo hacer, en vez de enfocarse más en visualizar y ver todo bien”, añadió.

