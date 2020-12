Ramón Luis Rivera cuestiona a la directora de Carreteras sobre posible pérdida millonaria de fondos

El presidente del Comité de Transición entrante del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz, arremetió el jueves durante las vistas públicas contra la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Rosana Aguilar Zapata ante la lentitud en que se ha tramitado los contratos para el uso de 169 millones de dólares disponibles de fondos de emergencia federal para las mejoras del Tren Urbano.

La controversia se suscitó cuando Rivera Cruz le solicitó a Aguilar Zapata que ofrezca una explicación del por qué existe lentitud en los trámites de contratos para el uso de 169 millones de dólares de fondos de emergencia federal para mejoras al Tren urbano.

Se trata de 16 millones de dólares aprobados desde el 2010 para renovar las máquinas de boletería del tren urbano y que podrían perderse.

“Estamos a diciembre 10. ¿Por qué al día de hoy no se ha firmado un contrato para aprovecharnos de fondos federales que nos los pueden llevar si después de una década no se utilizan?”, cuestionó Rivera Cruz.

“Si llamamos a la directora Jaresko o a la Junta de Control Fiscal y dialogamos con ellos y me dicen no, el gobierno podía firmarlo y podía empezar a hacer los trabajos como está pasando en otras agencias, como está pasando en el Departamento de Salud que tienen 400 millones asignados y no los han movido”, ripostó Rivera Cruz.

“Ellos dijeron que sí se puede firmar en la parte fiscal, pero en la parte de reglamentación federal, indican que eso no cumple con la reglamentación federal de ‘soul source’”, respondió Aguilar Zapata.

“Pues, directora, vamos a hacer lo siguiente”, dijo Rivera Cruz. “¿Si yo tengo un dinero federal en mi cartera y lo tengo hace 10 años, usted no cree que como director de una agencia, lo mejor que uno pueda hacer es tratar de correr las cosas rápidas para aprovechar esos recursos económicos?”, cuestionó el también alcalde de Bayamón.

“Definitivamente”, respondió.

“¿Sabe algo? La Junta de Control Fiscal le dijo a usted que tiene hasta el 30 de noviembre para someter el contrato. Y usted no lo ha sometido aún. Y Puerto Rico puede perder 16 millones”, dijo Rivera Cruz.

“No los va a perder porque estamos trabajando para atender ese problema del ‘soul source’ y poder firmarlo ahora en diciembre”, dijo Aguilar Zapata.

“Bueno, a la velocidad que van, lo firmamos en el año 3000”, dijo Rivera Cruz.

