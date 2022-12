Raphy Pina comparte mensaje sobre “la fortuna” de los seres queridos en Nochebuena

El productor Raphy Pina, convicto por un caso de ley de armas publicó un mensaje este sábado, víspera de Navidad, en sus redes sociales sobre “la verdadera fortuna” durante las celebraciones navideñas.

El también manejador de artistas inició el mensaje con un reclamo por tener que pasar Navidad “como todo un bandido”. Pina recordó a sus seguidores que, aunque conserva todos sus bienes materiales y monetarios no cuenta con “la fortuna” de estar junto a sus seres queridos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

“Hoy este ‘Peligro para la sociedad’ y ‘Riesgo de Fuga’ le toca pasar la navidad como todo Bandido. Una acusación criminal que solo afecto a las victimas que aun aquí seguiré cuidando y protegiendo con mi VIDA. Este suceso me ha quitado toda mi Fortuna. Irónico, verdad? que sigo siendo mas multimillonario, todos los activos estan saldos, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, asi que deben entender que no hablo de esa FORTUNA. Hablo de la FORTUNA que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazon a tus seres queridos”, escribió.