Raulie Maldonado lanza fuerte descarga: “Subestimen a ver qué pasa”

Raúl "Raulie" Maldonado -hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado- reapareció este martes en las redes sociales y lanzó una descarga luego de que el Departamento de Justicia anunciara la designación de un FEI a su padre.

“A los que piensan que no tienen consecuencias por meterse con mi familia les recuerdo lo que pasó a los anteriores que trataron.”, escribió Raulie.

Añadió que “aquí no hay importancia de lo que me pase, so sus amenazas no tienen efectos, nunca han peleado con alguien que quema la casa aunque se queme él.”

“Se lo que tengo, no me toma mucho investigarlo. No hay detalle de sus vidas que no consiga y los saco. Publico de los esposos y de cómo obtuvieron sus puestos ustedes, generales. Subestimen a ver qué pasa.”, advirtió.

"Ahora, Sixto George apesta", dijo Mayra López Mulero

En contexto

El Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) con el fin de investigar posibles violaciones al código penal por parte del exfuncionario Raúl Maldonado Gautier, relacionados a la otorgación de un contrato cuando este fungió como Secretario de Hacienda, lo que provocó el desembolso ilegal de fondos públicos.

FEI para el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

La investigación preliminar realizada por el personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que existe causa suficiente para concluir que el Maldonado Gautier pudo cometer los siguientes delitos: Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; y Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos, lo cual justifica el nombramiento de un FEI.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.