Reabre el centro de visitantes del Observatorio de Arecibo

El Centro de Ciencias y Visitantes de la Fundación Ángel Ramos en el Observatorio de Arecibo reabrirá al público este próximo 10 de marzo. Los visitantes podrán visitar el museo de miércoles a domingo de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. a través de reservación en línea.

Si bien la investigación continúa en las instalaciones de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU., todo el sitio había estado cerrado al público desde el colapso del telescopio en diciembre de 2020.

“El Centro de Visitantes y Ciencias del Observatorio de Arecibo es el único Centro en Puerto Rico y el Caribe enfocado en las ciencias espaciales, atmosféricas y planetarias”, dijo en comunicado de prensa el Dr. Carlos Padín, director del componente educativo del Observatorio de Arecibo.

obervatorio

“Nuestra misión es educar sobre las ciencias que se practican en el Observatorio y promover la elección de estas carreras a nivel universitario. El colapso del telescopio el pasado diciembre de 2020, lejos de desmotivarnos, nos inspiró a reinventarnos y continuar con el compromiso de seguir educando sobre el legado que dejó este instrumento para las futuras generaciones. Con las medidas de seguridad implementadas y con gran motivación para continuar con nuestra misión, nos complace anunciar que finalmente abriremos nuestras puertas al público".

Se ha agregado una nueva exhibición al aire libre con artefactos recuperados del telescopio y su plataforma. Además, podrán ver desde la terraza como ha quedado el plato luego del colapso.

Una breve ceremonia pública se llevará a cabo a las 10 a.m. dentro del Auditorio del Centro de Ciencias y Visitantes. En esta ceremonia se estarán explicando las investigaciones que se continúan haciendo, los logros en las áreas de ciencias y en el componente educativo.

Los visitantes son bienvenidos, pero deben reservar su día y hora de visita en línea. Los espacios son limitados por lo que la cita es indispensable para asegurar su espacio. No se permitirá la entrada a invitados sin cita previa. Los visitantes también deben cumplir con lo siguiente según la CDC y las pautas del gobierno puertorriqueño:

Las reservaciones deben hacerse con anticipación en https://www.naic.edu/shop

Todas las personas de 5 años o más deben traer y usar mascarilla en todo momento

Los visitantes deben mostrar un comprobante de vacunación cuando lleguen

Usar desinfectante de manos

Mantener la distancia física durante la visita

Se tomará la temperatura de cada persona en la entrada. Cualquier persona con una temperatura de 100.4 F (38 C) o más no podrá ingresar ni nadie en su grupo. No se permitirá el ingreso de personas sin mascarilla y se proporcionarán mascarillas en la entrada.

“La educación es una pieza fundamental de nuestra misión en AO y el centro juega un papel importante en eso”, dijo el director del AO, Francisco Córdova. “Estamos felices de apoyar su reapertura y esperamos ver a nuestros científicos, que continúan haciendo descubrimientos en AO y contribuyendo a la exploración de nuestro sistema solar, colaborando para educar e inspirar a niños de todas las edades”.

El resto de las instalaciones del observatorio permanecerán cerradas al público. Se completó la limpieza luego del colapso y continúa una investigación para determinar por qué colapsó el telescopio. Las actualizaciones a medida que estén disponibles se pueden encontrar en https://www.nsf.gov/news/special_reports/arecibo/.

La Universidad de Florida Central administra las instalaciones de NSF en virtud de un acuerdo de cooperación con la Universidad Ana G. Méndez y Yang Enterprises, Inc.

Para más información puede llamar al 787-878-2612, ext. 346.