Reabre el Parque de las Cavernas de Camuy

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia anunció el miércoles, junto al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo (CTPR), Carlos Mercado, y el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández la reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy, que había permanecido cerrado tras el paso del huracán María en el 2017 y hubo que realizar trabajos de limpieza y arreglos necesarios para acondicionarlo y reabrirlo.

El parque estará abierto de miércoles a domingo entre 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y las visitas, que serán por cita previa, se limitarán a seis grupos de 20 personas por día. Esto para cumplir con los protocolos de salud y seguridad en cuanto a la pandemia.

Para visitarlo, debes hacer una reservación. Conoce todos los detalles.

“La reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy es de suma importancia no solo para el municipio, sino para Puerto Rico porque se trata de una de nuestras mayores atracciones turísticas con un efecto multiplicador en la economía de la región norte y la Isla. Me satisface el gran trabajo en equipo que se ha realizado aquí entre la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Foundation for Puerto Rico y el municipio de Camuy para poder recibir visitantes nuevamente en este icónico lugar. Puerto Rico es un destino turístico increíble y tenemos mucho para ofrecer”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.

El primer ejecutivo añadió que, “continuamos los esfuerzos de orientación y prevención para que todos en la Isla, turistas y locales, se mantengan cumpliendo los requerimientos de la Orden Ejecutiva. Poco a poco vamos de regreso a la normalidad y a disfrutar espacios turísticos como lo son las Cavernas de Camuy, pero es importante que se sigan cumpliendo los protocolos de seguridad como el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla”.

Por su parte, el secretario del DRNA, dijo que, “la reapertura del sistema de cuevas y cavernas del tercer río subterráneo más caudaloso del mundo tiene un significado enorme, no solo por su atractivo turístico y lo que esto puede representar para la economía, sino también por lo que representa a nivel ecológico, histórico y cultural”.

“Se trata de un recurso que se ha venido formando y ampliando de manera impresionante con el paso de aguas subterráneas, que llevan millones de años provocando este sistema masivo de cavernas de más de 15 kilómetros. En el Programa de Parques Nacionales del DRNA estamos complacidos y, por supuesto, más comprometidos que nunca con la protección, conservación y reapertura de este y otros atractivos eco-turísticos que año tras año atraen a cientos de miles de visitantes y aportan tanto a nuestra economía como a nuestro orgullo”, añadió el secretario del DRNA quien indicó que el Parque recibía sobre 100 mil visitantes anualmente antes de su cierre en el 2017.

Mientras, el director ejecutivo de Turismo destacó que “hemos estado trabajando arduamente para lograr la reapertura segura del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy. Este atractivo turístico, reconocido por su importancia y belleza a nivel mundial, es un recurso invaluable para impulsar el desarrollo turístico de la Isla y su apertura redundará en una inyección a la actividad económica y la creación de empleos en toda la región”.

“Para alcanzar nuestra meta de manera expedita, en las pasadas semanas estuvimos incrementando los esfuerzos colaborativos con acciones tales como el apoyo a las labores de limpieza con brigadas de empleados de la CTPR y la promoción de los detalles de la reapertura en los medios de comunicación. Es definitivamente un placer poder estar aquí y haber completado el proceso que desde hoy nos permitirá volver a disfrutar de este increíble lugar”, añadió Mercado.

Por su parte, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández expresó que la reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy es un hecho extraordinario para la ciudad por su atractivo turístico sobre todo en tiempos en que el turismo interno ha despertado gran interés en los residentes de la isla. “Además de acrecentar la cantidad de turistas en Camuy, incentiva la compra de bienes en comercios locales como restaurantes y artesanos, entre otros servicios. Esto son buenas noticias para mi pueblo”, dijo.

Para lograr la reapertura de este importante parque turístico, la CTPR y el DRNA firmaron en octubre del año pasado un acuerdo colaborativo en el que Turismo aportó $68 mil para la compra de materiales y artículos de servicios que se utilizaron para realizar mejoras y reparaciones necesarias en las instalaciones. Asimismo, el DRNA contrató 5 nuevos guías turísticos y asignó 100 mil dólares para la compra de 5 carritos, además se destinaron 147 mil dólares para la reparación del sistema de luces de Cueva Clara que estará listo para la segunda fase de reapertura.

De igual forma, Foundation for Puerto Rico, aportó 125 mil dólares para las mejoras realizadas al sistema eléctrico, las veredas utilizadas para acceder a las cavernas, el sistema de aire acondicionado y sonido del teatro, así como para la reparación de los baños, compras de cascos de seguridad para empleados y visitantes y la adquisición de un vehículo de pasajeros.

El fundador y principal oficial ejecutivo de Foundation for Puerto Rico, Jon Borschow indicó que, “con esta iniciativa Foundation for Puerto Rico nuevamente cumple con nuestra promesa de fortalecer y estimular el desarrollo socioeconómico. La rehabilitación de atracciones emblemáticas como las Cuevas de Camuy es esencial porque sirven como imanes que atraen importantes flujos de visitantes a las localidades en que se encuentran y así revitalizan las socioeconomías de las comunidades más necesitadas de Puerto Rico. Nos hemos dado a la tarea de identificar estos activos distintivos a través de todas las regiones de la isla y lanzar esfuerzos colaborativos para su rescate. El esfuerzo de restaurar y promocionar estos activos es uno que cobra cada vez mayor urgencia a media que la isla y el mundo avancen en sus procesos de normalización post pandemia”.

Para realizar reservaciones y visitar el parque los números a llamar son 787-898-3100 y al 787-898-3136.

