Reaccionan tras tuits de Beatriz Rosselló sobre mensaje de la gobernadora

Tras el Mensaje de Situación y Presupuesto que Wanda Vázquez Garced, gobernadora de Puerto Rico, ofrecido este jueves; la ex primera dama Beatriz Rosselló rememoró -a través de redes- los proyectos del renunciante Primer Ejecutivo, Ricardo Rosselló.

Beatriz Rosselló publicó tuits y capturas de prensa sobre: reducción del Impuesto de Venta y Uso (IVU), energía renovable, educación; entre otros; señalando serían -de algún modo u otro- gestiones de su esposo.

Ahora bien, un tuit particular leía: "Me disculpo si no te gusta mi honestidad, pero ... Para ser justos, no me gustan tus mentiras".

Este mensaje fue retuiteado por Juan Oscar Morales, representante del Partido Nuevo Progresista. La legisladora Penepé María Milagros Charbonier también compartió los diversos "posts" de la ex primera dama.

Mientras, el candidato primarista de Vázquez Garced, Pedro Pieluisi pidió menos anuncios y más resultados en respuesta a las "promesas y propuestas" presentadas por su contrincante.

El contrincante primarista de Wanda Vázquez se expresa tras Mensaje de Situación y Presupuesto.

