Realizan otra entrega de computadoras a estudiantes en Canóvanas

La alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, anunció este viernes la segunda ronda de entregas de computadores a los estudiantes del Departamento de Educación (DE).

Entre los plantenes beneficiados hoy están: escuela José Calzada, escuela Eduardo García, escuela Eduardo García Carillo, la Vocacional de San Isidro y algunos primeros grados de Las 400.

Además, lanzó el servicio de tutorías gratis a los estudiantes y de asistencia a los padres. Asimismo, la alcaldesa se unió al llamado del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, para que se logre prioritariamente un plan para el regreso presencial a las escuelas.

“Ante el desafiante escenario en que nos colocaron los efectos del COVID-19, los retos y oportunidades, hoy celebró la entrega de la segunda ronda de computadoras¨, dijo Soto Villanueva por comunicado.

El municipio estableció un registro de alumnos con necesidad de computadoras y acceso a la Internet.

"Esta iniciativa la compartimos con la Directora Regional de Educación, la cual consideró para su plan de acción. No he bajado ni bajaré los guantes hasta que ni un estudiante con necesidad se quede rezagado y no tenga computadora¨, añadió.

Por otro lado, Soto anunció que "a los estudiantes, desde kínder hasta cuarto año, se les ofrecerán tutorías de lunes a jueves en las instalaciones de la Oficina de Recreación y Deportes".

Los padres, madres o tutores interesados deberán registrarse y recibir una orientación. Los números telefónicos a llamar -en horario regular- son: (787) 256-0360 y/o (787) 234-9530.

Si los estudiantes no reciben las computadoras pueden escribir al correo electrónico computadorascanovanas@gmail.com con el nombre del menor, grado, nombre de escuela y nombre y número de teléfono del adulto a contactar.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.