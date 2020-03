Reaparece la directora de Turismo

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo Carla Campos ofreció el miércoles sus primeras declaraciones públicas.

Campos estuvo en el crucero Costa Luminosa, donde llegó la mujer italiana que dio positivo al COVID-19, también asistió al Día Nacional de la Zalsa, actividad en la cual un médico panameño también dio positivo al virus.

El doctor Javier Pérez Fernández habla sobre la diferencia entre las dos enfermedades.

“Yo reconozco la responsabilidad del cargo que ocupo. Y para evitar distracciones, para poder enfocarme en mi trabajo, el cual es crítico en este momento, yo decidí de forma voluntaria retirarme de mis apariciones públicas, limitar el contacto, trabajar de manera remota para poder enfocarme de lleno para servir al sector turístico”, dijo Campos en la videoconferencia que realizó en la tarde del miércoles el grupo de trabajo ‘task force’ del COVID-19.

“Yo me encuentro en muy buen estado de salud, no he presentado ningún síntoma asociado a ningún tipo de enfermedad en especial las asociadas al coronavirus”, añadió.

Sin embargo, el pasado 10 de marzo, Campos había rechazado ponerse en aislamiento y la gobernadora Wanda Vázquez Garced avaló esa determinación. La razón que se dio en ese momento fue que no era necesario, porque Campos no tenía síntomas relacionados al virus.

