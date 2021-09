Reaparece Tata Charbonier: “Todo lo que aquí pasó es producto de una mente enferma”

La representante María "Tata" Milagros Charbonier Laureano, reaccionó este sábado, luego de que un juez federal negara la desestimación de los cargos en su contra por corrupción.

Charbonier Laureano indicó en redes sociales, sin nombrar a la persona, que "todo lo que aquí pasó es producto de una mente enferma, llena de avaricia, rencor, egoísmo, una persona manipuladora, sin respeto y sin humanidad en quien nunca debí delegar mi confianza".

"A pesar de todo, yo he perdonado, porque perdonar y pedir bendiciones para todos los enemigos nos hace libres. Mi familia y yo continuaremos en está lucha y si algo bueno ha tenido esta situación es que ha crecido como nunca antes nuestra Fe y confianza en Dios. Cada día crecemos más", añadió.

La exlegisladora aseguró que su reacción al caso lo hizo, "aún por encima del consejo legal, pero no puede ser que permanezca callada mientras se continúe especulando y manchando el nombre y la dignidad de personas inocentes".

"Primero, mi esposo nunca me ha instigado a ninguna conducta ilegal en casi 40 años de matrimonio. No es perfecto, pero es un gran ser humano y un hombre honesto. Ni él, ni nuestro hijo, ni Frances, a quien amamos como una hija, conspiraron conmigo para absolutamente nada que no sea lo que como familia siempre nos ha unido, Nuestra Fe en Dios, nuestro amor mutuo y en el caso de Frances y está Servidora trabajar arduamente para adelantar los propósitos públicos de las posiciones que una vez tuvimos el privilegio de ocupar en la legislatura de P.R.", dijo.

El pasado 7 de agosto de 2020 un Gran Jurado federal emitió una acusacion de 13 cargos contra Charbonier Laureano, su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Montes Charbonier y su asistente Frances Acevedo Cevallos.

Según la investigación, Charbonier aparentemente infló el salario Acevedo Cevallos. Y esta acordó pagarle una comisión de $1,000 y $1,500 a la legisladora.

Los sobornos se entregaban -por ejemplo- por ATH Móvil o efectivo, dejándolos en la cartera o gaveta del vehículo de Charbonier; entre otros métodos.

