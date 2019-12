Recibimiento de reina para Madison Anderson

Madison Anderson Berríos, quien se convirtió en primera finalista del certamen Miss Universo, llegó a Puerto Rico este lunes.

"Me siento orgullosa de mi trabajo. Me siento satisfecha... Aunque yo no tengo la corona puesta, me siento que yo gané", dijo Madison a su llegada.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, en la mañana que coordinará un recibimiento para Madison.

Márquez se mostró muy orgulloso del desempeño de Madison en el certamen.

“La queremos recibir. Es nuestra reina”, dijo en entrevista radial (Radio Isla).

El ejecutivo municipal estaría comunicándose con la gobernadora para planificar el evento.