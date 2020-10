Recinto de Ciencias Médicas recibe millonaria subvención para proyecto de investigación

El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), anunció este lunes que el NIH a través del National Institute of General Medical Sciences (NIGMS) otorgó una subvención por $15 millones para establecer un proyecto de recursos de investigación denominado “Alianza Hispana para la Investigación Clínica y Traslacional”.

“La otorgación del ALLIANCE sustituye la subvención que tenía previamente el Recinto con el National Institute on Minority Health and Health Disparities (NIMHD) y el Puerto Rico Clinical and Translational Research Consortium (El PRCTRC). El grant representa una colaboración entre tres escuelas de medicina en Puerto Rico, incluyendo la Ponce Health Sciences University, y la Universidad Central del Caribe como un equipo a nivel isla”, dijo el Rector del RCM, Segundo Rodríguez Quilichini en comunicación escrita.

El proyecto estará liderado por Carlos Luciano y Marcia Cruz Correa, investigadores principales de la subvención, en colaboración con Diana Fernandez de la Universidad Central del Caribe y Pedro Santiago de Ponce Health Sciences University.

Se espera que el Proyecto apoye la investigación clínica y traslacional, que es la investigación de enfermedades con pacientes y en comunidades a través del fortalecimiento a la infraestructura de investigación, laboratorios, desarrollo de facultad, entre otras áreas vitales para apoyar a los múltiples investigadores de las tres instituciones y otras instituciones académicas en Puerto Rico.

Por su parte, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, dijo que la aprobación de esta subvención tiene un impacto trascendental en la UPR y en la isla. “Se trata de un proyecto que es cónsono con el objetivo institucional de continuar aumentando nuestro porfolio en investigaciones de alto nivel y que estas sean financiadas con fondos externos, apoyando al sistema universitario como líder en investigación, e igual de importante, brindando una oportunidad de desarrollo para profesores y estudiantes, la cual es única más aún en el contexto histórico en que nos encontramos. De parte de toda la comunidad universitaria, le extendemos al doctor Luciano y a la doctora Cruz Correa nuestra felicitación y agradecimiento. Su visión, esfuerzo, y compromiso con la excelencia y la UPR hoy rinden valiosos frutos. ¡Enhorabuena¡”, expresó.

