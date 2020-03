Recuerdan a Alexa con vigilia en la Calle Fortaleza

Centenares de personas se personaron este sábado en el casco histórico del Viejo San Juan para participar en una vigilia en memoria de Alexa, la mujer transgénero asesinada hace una semana, cuyo crimen conmocionó a la Isla.



Una fotografía de Alexa, nombre que se corresponde con la identidad oficial de Carlos Alberto Negrón Luciano, de 29 años, presidía en un improvisado altar montado por quienes se acercaron a la Calle Fortaleza. La fotografía estaba acompañada de velas y espejos, por tratarse precisamente ese objeto el que utilizaba para protegerse de quien la siguiera.



María José, una mujer transgénero que participó en la organización la vigilia, dijo a EFE que en Puerto Rico se sufre una "transfobia" fatal que habría sido el desencadenante de la muerte de Alexa.



Dijo que Alexa es totalmente inocente y que no confía en la investigación en marcha por parte de la Policía de Puerto Rico.

Autoridades federales aclaran que, al momento, no están investigando.

Destacó que en los últimos años han muerto asesinadas más de diez mujeres transgénero y que se trata de un colectivo fuertemente desatendido en la Isla, en primer lugar porque no hay médicos especializados para tratar los problemas de estas personas.



"Pero el colectivo tiene muchos otros problemas, por ejemplo el de no tener empleo", denunció.



"Estamos aquí resistiendo y recordando a Alexa", resaltó ante centenares de personas.



Respecto a la investigación, el director del Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón, Ricardo Haddock, señaló que pese a la detención de tres personas de interés en el caso, no hay todavía datos relevantes que ofrecer ni sospechosos.



El martes un menor de 17 años fue arrestado como sospechoso cuando trataba de salir de la isla. El joven confesó que Alexa recibió disparos con una pistola tipo gotcha para asustarla y que estos no dispararon con una arma de fuego reglamentaria, según su versión.

