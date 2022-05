Refieren a Justicia al alcalde de Arecibo por darle trabajo a Maritere González

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló refirió al Departamento de Justicia al alcalde de Arecibo, Carlos "Tito" Ramírez, por tener como empleada de su municipio a la exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD) Maritere González López.

Según estableció en su carta, dirigida al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, La Ley 107-2020 prohíbe que "personas que han incurrido en conducta deshonrosa o que sean convictas por cualquier delito" puedan formar parte de servicio público municipal.

González López fue sentenciada el jueves a seis meses de probatoria luego que la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la procesara por la radicación tardía de sus informes financieros ante Ética Gubernamental.

El alcalde, por su parte, defendió su determinación de emplear a González López.

“Como expresé González tuvo su vista de sentencia en la cual se ratificó que incurrió en un descuido relacionado con la radicación tardía de sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental. Los actos de corrupción que fueron sometidos en el 2017 por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el tribunal, en el 2018, determinó que no procedían y los propios fiscales que atendieron el caso optaron en no recurrir en alzada, luego de considerar que no existía evidencia para sostenerlos. González, asumió la responsabilidad que conlleva el radicar documentos tardíos y cumplirá con el término impuesto por el tribunal. En este caso el delito menos grave no conlleva castigo un impedimento para que la ex senadora pueda trabajar para el Gobierno de Puerto Rico o cualquier entidad municipal. Reitero mi apoyo y respaldo a la funcionaria quien en el cumplimiento de los deberes de su cargo demuestra compromiso y profesionalismo. Estoy confiado en que una vez se conduzca la investigación por parte de cualquier agencia que interese revisar este asunto, concluirá que la naturaleza del delito menos grave por lo que se sentenció a Maritere González, no le impide ocupar un un puesto o ser contratada en el gobierno”, expresó Ramírez en declaraciones escritas.

