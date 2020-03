Refuerzan servicio de entrega de alimentos a personas de la tercera edad

El Municipio de Santa Isabel ha reforzado su servicio de entrega de alimentos a personas de la tercera edad, durante el periodo de cuarentena, por lo que desde el inicio de la crisis han distribuido unas 253 unidades.

A pesar de ser un proyecto con más de 15 años de vigencia, las circunstancias actuales han hecho que este sea imprescindible.

“Cuando se declaró la orden ejecutiva de aislamiento social, nuestra mayor preocupación fueron los envejecientes. Nosotros le brindamos diversos servicios que tendrían que ser ajustados para protegerlos. Por eso, determinamos que tanto a los participantes de nuestro centro diurno como a los que reciben alimentos en el hogar se les continuaría brindando el servicio con medidas estrictas de salubridad”, explicó el alcalde Enrique Questell Alvarado .

Questell reveló que el equipo de trabajo que realiza esta tarea de cocinar y entregar las fiambreras de lunes a viernes toma las medidas de prevención para protegerse tanto al personal, como a los envejecientes que visitan. “Entendemos que la situación en Puerto Rico es delicada y el gobierno central ha tomado las medidas necesarias para evitar el contagio entre ciudadanos, pero nuestra decisión se basa en un estudio de necesidad, en el cual descubrimos que no podíamos cancelar este servicio. No los podíamos dejar sin comer. A muchos de ellos, se les dificulta ir al supermercado y cocinar o no tienen quien los ayude”, manifestó.

